Динамо-Брест
24.05.2024, пятница, 21:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
- : -
Не начался
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П1
2.85
Х
3.45
П2
2.3
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Торпедо-БелАЗ
Статистика матча Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Торпедо-БелАЗ», 10-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».