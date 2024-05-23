Аль-Рияд
23.05.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 1
Идет второй тайм 89‘
Смотреть трансляцию
П1
1.25
Х
3.7
П2
21
Реклама, 18+
Аль-Наср
26' А. Грэй
15' Отавио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
8
Абдулела Аль-Хайбари
(К) ЛЗ
29
Ахмед Асири
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
4
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
20
Дидье Ндонг
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
7
Мохаммед Салех
ПВ
9
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Наср
26
Давид Оспина
ВР
15
Алекс Теллес
ЛЗ
27
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Рияд
40
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЛЗ
36
Дино Арсланажич
ЦЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
77
Моаяд Аль-Хути
ЦП
99
Mutaz Bin Hibah
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Кампанья
29
Асири
5
Аль-Шувайи
4
Аль-Швирех
8
Аль-Хайбари
27
Аль-Нувеки
20
Ндонг
80
Аль-Рашиди
88
аш-Шехри
7
Салех
9
Грэй
4-1-1-3-1
26
Оспина
2
Аль-Ганнам
27
Ляпорт
78
Ладжами
15
Теллес
77
Брозович
17
аль-Хаибари
23
Яхья
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
15
Теллес
29
Гариб
29
Гариб
15
Теллес
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Наср
40
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЛЗ
36
Дино Арсланажич
ЦЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
77
Моаяд Аль-Хути
ЦП
99
Mutaz Bin Hibah
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
Главный тренер
Янник Феррера
33
Валид Абдулла
ВР
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
40
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЛЗ
36
Дино Арсланажич
ЦЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
77
Моаяд Аль-Хути
ЦП
99
Mutaz Bin Hibah
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Наср
1
1
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Наср», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Олимп».