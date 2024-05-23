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    • «Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2024

    «Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2024

    Аль-Рияд
    23.05.2024, четверг, 21:00
    Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
    2 : 1
    Идет второй тайм 89‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.25
    Х
    3.7
    П2
    21
    Реклама, 18+
    Аль-Наср
    26' А. Грэй
    15' Отавио
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Аль-Рияд
    25
    Мартин Кампанья
    ВР
    8
    Абдулела Аль-Хайбари
    (К) ЛЗ
    29
    Ахмед Асири
    ЦЗ
    5
    Халид Аль-Шувайи
    ЦЗ
    4
    Мохаммед Аль-Швирех
    ЦЗ
    27
    Хуссейн Аль-Нувеки
    ПЗ
    20
    Дидье Ндонг
    ЦП
    80
    Фахад Аль-Рашиди
    ЦП
    88
    Яхья аш-Шехри
    АП
    7
    Мохаммед Салех
    ПВ
    9
    Андре Грэй
    ЦФ
    Главный тренер
    Янник Феррера
    Аль-Наср
    26
    Давид Оспина
    ВР
    15
    Алекс Теллес
    ЛЗ
    27
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    2
    Султан Аль-Ганнам
    ПЗ
    77
    Марсело Брозович
    ОП
    17
    Абдулла аль-Хаибари
    ЦП
    25
    Отавио
    АП
    10
    Садио Мане
    ЛВ
    23
    Айман Яхья
    ПВ
    7
    Криштиану Роналду
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Аль-Рияд
    40
    Абдулрахман Аль-Шаммари
    ВР
    12
    Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
    ЛЗ
    36
    Дино Арсланажич
    ЦЗ
    26
    Али Аль-Закан
    ПЗ
    28
    Бадр Аль-Мутайри
    ЦП
    77
    Моаяд Аль-Хути
    ЦП
    99
    Mutaz Bin Hibah
    ЦП
    18
    Мохамед Аль-Окиль
    ЦП
    Аль-Наср
    33
    Валид Абдулла
    ВР
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    14
    Сами Аль-Наджеи
    АП
    29
    Абдулрахман Гариб
    ЛВ
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    3-2-2-2-1
    25
    Кампанья
    29
    Асири
    5
    Аль-Шувайи
    4
    Аль-Швирех
    8
    Аль-Хайбари
    27
    Аль-Нувеки
    20
    Ндонг
    80
    Аль-Рашиди
    88
    аш-Шехри
    7
    Салех
    9
    Грэй
    4-1-1-3-1
    26
    Оспина
    2
    Аль-Ганнам
    27
    Ляпорт
    78
    Ладжами
    15
    Теллес
    77
    Брозович
    17
    аль-Хаибари
    23
    Яхья
    25
    Отавио
    10
    Мане
    7
    Роналду
    15
    Теллес
    29
    Гариб
    29
    Гариб
    15
    Теллес
    Остались в запасе
    Аль-Рияд
    Аль-Наср
    40
    Абдулрахман Аль-Шаммари
    ВР
    12
    Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
    ЛЗ
    36
    Дино Арсланажич
    ЦЗ
    26
    Али Аль-Закан
    ПЗ
    28
    Бадр Аль-Мутайри
    ЦП
    77
    Моаяд Аль-Хути
    ЦП
    99
    Mutaz Bin Hibah
    ЦП
    18
    Мохамед Аль-Окиль
    ЦП
    Главный тренер
    Янник Феррера
    33
    Валид Абдулла
    ВР
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    14
    Сами Аль-Наджеи
    АП
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Остались в запасе
    40
    Абдулрахман Аль-Шаммари
    ВР
    12
    Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
    ЛЗ
    36
    Дино Арсланажич
    ЦЗ
    26
    Али Аль-Закан
    ПЗ
    28
    Бадр Аль-Мутайри
    ЦП
    77
    Моаяд Аль-Хути
    ЦП
    99
    Mutaz Bin Hibah
    ЦП
    18
    Мохамед Аль-Окиль
    ЦП
    Остались в запасе
    33
    Валид Абдулла
    ВР
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    14
    Сами Аль-Наджеи
    АП
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Главный тренер
    Янник Феррера
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Наср
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    5
    19
    Удары в створ
    2
    4
    Владение мячом %
    26
    74
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    1
    8
    Нарушения
    8
    9
    Офсайды
    2
    4
    Количество передач
    211
    595
    Сейвы
    2
    0
    Точность передач %
    68
    87
    Удары мимо ворот
    3
    8
    Блокированные удары
    0
    7
    Удары из пределов штрафной
    3
    13
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Наср», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд»«Аль-Наср»

    Аль-Рияд – Аль-Наср смотреть онлайн 23 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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