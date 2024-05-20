Арсенал
20.05.2024, понедельник, 17:45
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
2.65
Х
2.75
П2
3.2
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Акрон
Статистика матча Арсенал - Акрон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Акрона», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая 2024, в 17:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Акрон»
- Матч будет транслировать «Фонбет».