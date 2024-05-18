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    • «Хоффенхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

    «Хоффенхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

    Хоффенхайм
    18.05.2024, суббота, 16:30
    Германия. Бундеслига, 34 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.25
    Х
    4.3
    П2
    2.02
    Реклама, 18+
    Бавария
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Хоффенхайм
    1
    Оливер Бауманн
    ВР
    11
    Флориан Гриллич
    ЦЗ
    5
    Озан Кабак
    ЦЗ
    25
    Кевин Акпогума
    ЦЗ
    21
    Мариус Бюлтер
    ЛП
    6
    Гриша Премель
    ЦП
    27
    Андрей Крамарич
    ЦП
    16
    Антон Сташ
    ЦП
    3
    Павел Кадержабек
    ПП
    14
    Максимилиан Байер
    ЦФ
    9
    Ильяс Бебу
    ЦФ
    Главный тренер
    Пеллегрино Матараццо
    Бавария
    1
    Мануэль Нойер
    ВР
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    6
    Йозуа Киммих
    ПЗ
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    45
    Александар Павлович
    ЦП
    17
    Брайан Сарагоса
    ЦП
    25
    Томас Мюллер
    ЦП
    34
    Ловро Звонарек
    ЦП
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    3-5-2
    1
    Бауманн
    11
    Гриллич
    5
    Кабак
    25
    Акпогума
    21
    Бюлтер
    6
    Премель
    27
    Крамарич
    16
    Сташ
    3
    Кадержабек
    9
    Бебу
    14
    Байер
    4-5-1
    1
    Нойер
    6
    Киммих
    2
    Упамекано
    3
    Мин-Джэ
    19
    Дэвис
    8
    Горецка
    17
    Сарагоса
    25
    Мюллер
    34
    Звонарек
    45
    Павлович
    39
    Тель
    Остались в запасе
    Хоффенхайм
    Бавария
    Главный тренер
    Пеллегрино Матараццо
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Главный тренер
    Пеллегрино Матараццо
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Баварии», 34-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм»«Бавария»

    «Хоффенхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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