Хоффенхайм
18.05.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
3.25
Х
4.3
П2
2.02
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Бавария
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Флориан Гриллич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Мариус Бюлтер
ЛП
6
Гриша Премель
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦП
16
Антон Сташ
ЦП
3
Павел Кадержабек
ПП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Ильяс Бебу
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
45
Александар Павлович
ЦП
17
Брайан Сарагоса
ЦП
25
Томас Мюллер
ЦП
34
Ловро Звонарек
ЦП
39
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
3-5-2
1
Бауманн
11
Гриллич
5
Кабак
25
Акпогума
21
Бюлтер
6
Премель
27
Крамарич
16
Сташ
3
Кадержабек
9
Бебу
14
Байер
4-5-1
1
Нойер
6
Киммих
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
8
Горецка
17
Сарагоса
25
Мюллер
34
Звонарек
45
Павлович
39
Тель
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Баварии», 34-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».