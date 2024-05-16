Реал Сосьедад
16.05.2024, четверг, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
- : -
Не начался
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П1
1.6
Х
3.9
П2
6.5
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Валенсия
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
39
Хон Арамбуру
ЛП
10
Микель Оярсабаль
ЦП
8
Микель Мерино
ЦП
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Брайс Мендес
ЦП
18
Хамари Траоре
ПП
11
Шеральдо Бекер
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
34
Ярек Гасиоровски
ЛЗ
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
7
Серхи Каньос
ЦП
16
Диего Лопес
ЦП
11
Петер Федерико
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
3-5-1-1
1
Ремиро
6
Элустондо
20
Пачеко
24
Ле Норман
39
Арамбуру
8
Мерино
22
Турриэнтес
23
Мендес
18
Траоре
10
Оярсабаль
11
Бекер
4-5-1
25
Мамардашвили
12
Корреа
15
Озкаджар
3
Москера
34
Гасиоровски
18
Пепелу
7
Каньос
16
Лопес
11
Федерико
8
Гуэрра
9
Дуро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Валенсии», 36-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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