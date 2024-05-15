Ницца
15.05.2024, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
2.15
Х
3.9
П2
3.15
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ПСЖ
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
6
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Амаду Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Пабло Росарио
ЦП
11
Морган Сансон
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ЦП
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
7
Жереми Бога
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
42
Йорам Заге
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Данилу Перейра
ЦЗ
26
Норди Мукиэле
ПЗ
28
Карлос Солер
ЦП
4
Мануэль Угарте
ЦП
11
Марко Асенсио
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЦФ
19
Ли Кан Ин
ЦФ
7
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
4-3-3
1
Булка
26
Бар
6
Тодибо
4
Данте
33
Менди
8
Росарио
11
Сансон
19
Тюрам
9
Моффи
7
Бога
25
Чо
4-3-3
80
Тенас
26
Мукиэле
37
Шкриньяр
15
Перейра
42
Заге
28
Солер
4
Угарте
11
Асенсио
7
Мбаппе
19
Кан Ин
29
Барколя
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ницца - ПСЖ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «ПСЖ», 32-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Фонбет».