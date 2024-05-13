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    • «Лечче» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2024

    «Лечче» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2024

    Лечче
    13.05.2024, понедельник, 19:30
    Италия. Серия А, 36 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Удинезе
    36' Л. Лукка
    85' Л. Самарджич
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лечче
    30
    Владимиро Фальконе
    ВР
    13
    Патрик Доргу
    ЛЗ
    25
    Антонино Галло
    ЛЗ
    5
    Марин Понграчич
    ЦЗ
    17
    Валентен Жандре
    ПЗ
    6
    Федерико Башкиротто
    ПЗ
    29
    Алексис Бли
    (К) ОП
    20
    Юльбер Рамадани
    ЦП
    8
    Хамза Рафья
    ЦП
    7
    Понтус Альмквист
    ЦФ
    9
    Никола Крстович
    ЦФ
    Главный тренер
    Лука Готти
    Удинезе
    40
    Мадука Окойе
    ВР
    12
    Ассан Камара
    ЛЗ
    31
    Томас Кристенсен
    ЦЗ
    29
    Яка Бийол
    ЦЗ
    18
    Нехуэн Перес
    ЦЗ
    19
    Кингсли Эхизибуе
    ПЗ
    11
    Уолес
    (К) ОП
    32
    Мартин Пайеро
    ЦП
    24
    Лазар Самарджич
    АП
    17
    Лоренцо Лукка
    ЦФ
    7
    Исаак Саксесс
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Каннаваро
    Лечче
    40
    Яспер Самоойя
    ВР
    21
    Федерико Бранколини
    ВР
    98
    Александру Борбеи
    ВР
    23
    Себастьян Эспозито
    ЦЗ
    59
    Ахмед Туба
    ЦЗ
    12
    Лоренцо Венути
    ПЗ
    83
    Даниэль Самек
    ОП
    16
    Жоан Гонсалес
    ЦП
    18
    Медон Бериша
    ЦП
    50
    Сантьяго Пьеротти
    ПВ
    10
    Реми Уден
    ПВ
    45
    Рарес Бурнете
    ЦФ
    Удинезе
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    70
    Федерико Моска
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    16
    Антонио Тиквич
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    14
    Джеймс Абанква
    ЦЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    13
    Жоау Феррейра
    ЦЗ
    2
    Фести Эбоселе
    ПЗ
    6
    Ойер Саррага
    ЦП
    79
    Давид Пейчич
    АП
    37
    Роберто Перейра
    АП
    9
    Кейнан Дэвис
    ЦФ
    22
    Бреннер
    ЦФ
    3-3-2-2
    30
    Фальконе
    17
    Жандре
    13
    Доргу
    5
    Понграчич
    25
    Галло
    29
    Бли
    6
    Башкиротто
    20
    Рамадани
    8
    Рафья
    9
    Крстович
    7
    Альмквист
    3-3-1-1-2
    40
    Окойе
    31
    Кристенсен
    29
    Бийол
    18
    Перес
    19
    Эхизибуе
    11
    Уолес
    12
    Камара
    32
    Пайеро
    24
    Самарджич
    7
    Саксесс
    17
    Лукка
    7
    Альмквист
    16
    Гонсалес
    16
    Гонсалес
    7
    Альмквист
    8
    Рафья
    18
    Бериша
    18
    Бериша
    8
    Рафья
    29
    Бли
    50
    Пьеротти
    50
    Пьеротти
    29
    Бли
    13
    Доргу
    10
    Уден
    10
    Уден
    13
    Доргу
    24
    Самарджич
    13
    Феррейра
    13
    Феррейра
    24
    Самарджич
    19
    Эхизибуе
    2
    Эбоселе
    2
    Эбоселе
    19
    Эхизибуе
    11
    Уолес
    6
    Саррага
    6
    Саррага
    11
    Уолес
    7
    Саксесс
    37
    Перейра
    37
    Перейра
    7
    Саксесс
    17
    Лукка
    9
    Дэвис
    9
    Дэвис
    17
    Лукка
    Остались в запасе
    Лечче
    Удинезе
    40
    Яспер Самоойя
    ВР
    21
    Федерико Бранколини
    ВР
    98
    Александру Борбеи
    ВР
    23
    Себастьян Эспозито
    ЦЗ
    59
    Ахмед Туба
    ЦЗ
    12
    Лоренцо Венути
    ПЗ
    83
    Даниэль Самек
    ОП
    45
    Рарес Бурнете
    ЦФ
    Главный тренер
    Лука Готти
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    70
    Федерико Моска
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    16
    Антонио Тиквич
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    14
    Джеймс Абанква
    ЦЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    79
    Давид Пейчич
    АП
    22
    Бреннер
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Каннаваро
    Остались в запасе
    40
    Яспер Самоойя
    ВР
    21
    Федерико Бранколини
    ВР
    98
    Александру Борбеи
    ВР
    23
    Себастьян Эспозито
    ЦЗ
    59
    Ахмед Туба
    ЦЗ
    12
    Лоренцо Венути
    ПЗ
    83
    Даниэль Самек
    ОП
    45
    Рарес Бурнете
    ЦФ
    Остались в запасе
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    70
    Федерико Моска
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    16
    Антонио Тиквич
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    14
    Джеймс Абанква
    ЦЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    79
    Давид Пейчич
    АП
    22
    Бреннер
    ЦФ
    Главный тренер
    Лука Готти
    Главный тренер
    Фабио Каннаваро
    Статистика матча Лечче - Удинезе
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    9
    16
    Удары в створ
    2
    3
    Владение мячом %
    65
    35
    Желтые карточки
    2
    1
    Угловые удары
    8
    2
    Нарушения
    12
    11
    Офсайды
    1
    0
    Количество передач
    531
    286
    Сейвы
    1
    2
    Точность передач %
    81
    75
    Удары мимо ворот
    3
    10
    Блокированные удары
    4
    3
    Удары из пределов штрафной
    6
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    10
    xG (ожидаемые голы)
    0.35
    1.73
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Удинезе», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Удинезе»

    «Лечче» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    13.05.2024 09:49
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