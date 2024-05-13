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    «Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2024

    Заря
    13.05.2024, понедельник, 18:00
    Украина. Премьер-лига, 28 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Верес
    60' Д. Шастал
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Заря
    1
    Александр Сапутин
    ВР
    47
    Роман Вантух
    ЛЗ
    55
    Джордан
    ЦЗ
    2
    Богдан Бутко
    ЦЗ
    70
    Игорь Кирюханцев
    ПЗ
    21
    Яков Башич
    ОП
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    5
    Александр Яцик
    ЦП
    39
    Эдуардо Герреро
    ЦП
    7
    Денис Антюх
    ЛВ
    11
    Алиуне Ндур
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Верес
    1
    Вадим Ющишин
    ВР
    3
    Семен Вовченко
    ЦЗ
    5
    Василий Курко
    ЦЗ
    71
    Василь Гакман
    ПЗ
    29
    Валерий Кучеров
    ОП
    10
    Дмитрий Кльоц
    ЦП
    2
    Максим Смиян
    АП
    20
    Яго Сикейра
    АП
    77
    Владислав Шарай
    ЛВ
    11
    Виталий Дахновский
    ПВ
    89
    Николай Гайдучик
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Заря
    34
    Максим Набит
    ВР
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    10
    Reis Rodriguez Leovigildo Junior
    ЦЗ
    31
    Artem Benediuk
    ЦЗ
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    24
    Иван Головкин
    ПВ
    20
    Вячеслав Чурко
    ПВ
    22
    Петар Мичин
    ЦФ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    17
    Игорь Горбач
    ЦФ
    32
    Silvio Vokrri
    ЦФ
    Верес
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    23
    Александр Кучеренко
    ОП
    88
    Андрей Кухарук
    ЦП
    74
    Евгений Банада
    ЦП
    99
    Евгений Морозко
    ЛВ
    87
    Marko Mrvaljevic
    ЦФ
    9
    Михаил Шестаков
    ЦФ
    7
    D. Yanakov
    ЦФ
    30
    Дмитрий Шастал
    ЦФ
    4-1-3-1-1
    1
    Сапутин
    47
    Вантух
    55
    Джордан
    2
    Бутко
    70
    Кирюханцев
    21
    Башич
    9
    Мишнев
    5
    Яцик
    39
    Герреро
    7
    Антюх
    11
    Ндур
    3-1-1-3-2
    1
    Ющишин
    71
    Гакман
    5
    Курко
    3
    Вовченко
    29
    Кучеров
    10
    Кльоц
    11
    Дахновский
    20
    Сикейра
    77
    Шарай
    89
    Гайдучик
    2
    Смиян
    11
    Ндур
    4
    Азиангбе
    4
    Азиангбе
    11
    Ндур
    9
    Мишнев
    22
    Мичин
    22
    Мичин
    9
    Мишнев
    70
    Кирюханцев
    17
    Горбач
    17
    Горбач
    70
    Кирюханцев
    10
    Кльоц
    88
    Кухарук
    88
    Кухарук
    10
    Кльоц
    89
    Гайдучик
    99
    Морозко
    99
    Морозко
    89
    Гайдучик
    11
    Дахновский
    7
    7
    11
    Дахновский
    77
    Шарай
    30
    Шастал
    30
    Шастал
    77
    Шарай
    Остались в запасе
    Заря
    Верес
    34
    Максим Набит
    ВР
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    10
    Reis Rodriguez Leovigildo Junior
    ЦЗ
    31
    Artem Benediuk
    ЦЗ
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    24
    Иван Головкин
    ПВ
    20
    Вячеслав Чурко
    ПВ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    32
    Silvio Vokrri
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    23
    Александр Кучеренко
    ОП
    74
    Евгений Банада
    ЦП
    87
    Marko Mrvaljevic
    ЦФ
    9
    Михаил Шестаков
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Остались в запасе
    34
    Максим Набит
    ВР
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    10
    Reis Rodriguez Leovigildo Junior
    ЦЗ
    31
    Artem Benediuk
    ЦЗ
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    24
    Иван Головкин
    ПВ
    20
    Вячеслав Чурко
    ПВ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    32
    Silvio Vokrri
    ЦФ
    Остались в запасе
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    23
    Александр Кучеренко
    ОП
    74
    Евгений Банада
    ЦП
    87
    Marko Mrvaljevic
    ЦФ
    9
    Михаил Шестаков
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Статистика матча Заря - Верес
    1
    Желтые карточки
    1
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Вереса», 28-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Верес»

    «Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    13.05.2024 09:46
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