Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Вереса», 28-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Верес»