Ислочь
12.05.2024, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
- : -
Не начался
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П1
3.7
Х
3.5
П2
1.9
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Динамо
Статистика матча Ислочь - Динамо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Динамо», 8-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Фонбет».