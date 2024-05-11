Атлетик
11.05.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
- : -
Не начался
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П1
1.45
Х
4.5
П2
7.9
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Осасуна
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
15
Иньиго Леке
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Иманол Гарсия де Альбенис
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Алекс Беренгер
ЦП
30
Унаи Гомес
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
11
Нико Уильямс
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
28
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Рубен Пенья
ЛП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
34
Икер Муньос
ЦП
7
Лукас Торро
ЦП
14
Рубен Гарсия
ПП
23
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
4-5-1
1
Симон
15
Леке
4
Вивиан
5
Гарсия де Альбенис
18
де Маркос
30
Гомес
21
Эррера
24
Прадос
11
Уильямс
7
Беренгер
9
Уильямс
4-5-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
28
Эррандо
22
Мохика
14
Гарсия
19
Ибаньес
34
Муньос
7
Торро
15
Пенья
23
Гарсия
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Осасуна
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Осасуны», 35-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Осасуна»
- Мат можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».