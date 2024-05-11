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    • «Мальорка» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Мальорка» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Мальорка
    11.05.2024, суббота, 15:00
    Испания. Примера, 35 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.7
    Х
    3.4
    П2
    6.5
    Реклама, 18+
    Лас-Пальмас
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Мальорка
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    3
    Антонио Латорре
    ЛЗ
    21
    Антонио Райо
    ЦЗ
    24
    Мартин Вальент
    ЦЗ
    2
    Матия Настасич
    ЦЗ
    15
    Пабло Маффео
    ПЗ
    10
    Серхи Дардер
    ЦП
    5
    Омар Маскарель
    ЦП
    14
    Дани Родригес
    ЦП
    9
    Абдон
    ЦФ
    7
    Ведат Мурики
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Лас-Пальмас
    13
    Альваро Вальес
    ВР
    18
    Дэйли Синкгравен
    ЛЗ
    15
    Мика Мармоль
    ЦЗ
    23
    Сауль Коко
    ЦЗ
    4
    Алекс Суарес
    ПЗ
    11
    Бенито Рамирес
    ЛП
    20
    Кириан Родригес
    ЦП
    8
    Максимо Перроне
    ЦП
    2
    Марвин Парк
    ПП
    17
    Мунир Эль-Хаддади
    ЦФ
    10
    Альберто Молейро
    ЦФ
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    3-2-3-2
    1
    Райкович
    21
    Райо
    24
    Вальент
    2
    Настасич
    3
    Латорре
    15
    Маффео
    10
    Дардер
    5
    Маскарель
    14
    Родригес
    7
    Мурики
    9
    Абдон
    4-4-2
    13
    Вальес
    4
    Суарес
    15
    Мармоль
    23
    Коко
    18
    Синкгравен
    2
    Парк
    20
    Родригес
    8
    Перроне
    11
    Рамирес
    10
    Молейро
    17
    Эль-Хаддади
    Остались в запасе
    Мальорка
    Лас-Пальмас
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Статистика матча Мальорка - Лас-Пальмас
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Лас-Пальмаса», 35-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Лас-Пальмас»

    «Мальорка» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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