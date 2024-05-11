Мальорка
11.05.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
- : -
Не начался
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П1
1.7
Х
3.4
П2
6.5
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Лас-Пальмас
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Райо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
2
Матия Настасич
ЦЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
5
Омар Маскарель
ЦП
14
Дани Родригес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
7
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Лас-Пальмас
13
Альваро Вальес
ВР
18
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Мика Мармоль
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ПЗ
11
Бенито Рамирес
ЛП
20
Кириан Родригес
ЦП
8
Максимо Перроне
ЦП
2
Марвин Парк
ПП
17
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Альберто Молейро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
3-2-3-2
1
Райкович
21
Райо
24
Вальент
2
Настасич
3
Латорре
15
Маффео
10
Дардер
5
Маскарель
14
Родригес
7
Мурики
9
Абдон
4-4-2
13
Вальес
4
Суарес
15
Мармоль
23
Коко
18
Синкгравен
2
Парк
20
Родригес
8
Перроне
11
Рамирес
10
Молейро
17
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Мальорка
Лас-Пальмас
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Мальорка - Лас-Пальмас
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Лас-Пальмаса», 35-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Лас-Пальмас»
- Мат можно посмотреть на канале «Okko».
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