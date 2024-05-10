Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Минска», 8-й тур Высшей Лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Минск»