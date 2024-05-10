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    • «Днепр» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    «Днепр» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    Днепр
    10.05.2024, пятница, 21:00
    Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
    0 : 1
    Идет второй тайм 61‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    10
    Х
    3.4
    П2
    1.48
    Реклама, 18+
    Минск
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Днепр
    54
    Егор Генералов
    ВР
    88
    Фёдор Юркевич
    ЦЗ
    22
    Илья Болтрушевич
    ЦЗ
    23
    Алексей Дунаев
    ЦЗ
    16
    Дмитрий Алисейко
    ПЗ
    21
    Глеб Вершинин
    ОП
    55
    Никита Краснов
    ЦП
    7
    Юрий Клочков
    АП
    91
    Мартин Артюх
    ЦФ
    9
    Ибрагим Каргбо
    ЦФ
    Главный тренер
    Вячеслав Геращенко
    Минск
    92
    Денис Шпаковский
    ВР
    44
    Глеб Кривцов
    ЦЗ
    55
    Алексей Туманов
    ЦЗ
    2
    Валентин Дихтиевский
    ПЗ
    15
    Глеб Гурбан
    ПЗ
    18
    Александр Михаленко
    ПЗ
    6
    Даниил Душевский
    ОП
    23
    Артур Назаренко
    ОП
    11
    Фёдор Лебедев
    АП
    77
    Евгений Малашевич
    ПВ
    7
    Кирилл Забелин
    ЦФ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Днепр
    1
    Даниил Шапко
    ВР
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    17
    Сергей Глебко
    ЦП
    10
    Александр Александрович
    АП
    8
    Даниил Виговский
    АП
    Минск
    19
    Максим Азарко
    ВР
    4
    Владислав Грекович
    ЦЗ
    80
    Дмитрий Денисенко
    ОП
    9
    Egor Lapun
    ЦП
    22
    Артур Кузьмич
    АП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    17
    Родион Печура
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    4-1-1-1-2
    54
    Генералов
    88
    Юркевич
    22
    Болтрушевич
    23
    Дунаев
    16
    Алисейко
    21
    Вершинин
    55
    Краснов
    7
    Клочков
    9
    Каргбо
    91
    Артюх
    3-4-2-1
    92
    Шпаковский
    2
    Дихтиевский
    44
    Кривцов
    55
    Туманов
    18
    Михаленко
    6
    Душевский
    23
    Назаренко
    15
    Гурбан
    77
    Малашевич
    11
    Лебедев
    7
    Забелин
    21
    Вершинин
    17
    Глебко
    17
    Глебко
    21
    Вершинин
    16
    Алисейко
    8
    Виговский
    8
    Виговский
    16
    Алисейко
    Остались в запасе
    Днепр
    Минск
    1
    Даниил Шапко
    ВР
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    10
    Александр Александрович
    АП
    Главный тренер
    Вячеслав Геращенко
    19
    Максим Азарко
    ВР
    4
    Владислав Грекович
    ЦЗ
    80
    Дмитрий Денисенко
    ОП
    9
    Egor Lapun
    ЦП
    22
    Артур Кузьмич
    АП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    17
    Родион Печура
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Остались в запасе
    1
    Даниил Шапко
    ВР
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    10
    Александр Александрович
    АП
    Остались в запасе
    19
    Максим Азарко
    ВР
    4
    Владислав Грекович
    ЦЗ
    80
    Дмитрий Денисенко
    ОП
    9
    Egor Lapun
    ЦП
    22
    Артур Кузьмич
    АП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    17
    Родион Печура
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    Главный тренер
    Вячеслав Геращенко
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Статистика матча Днепр - Минск
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Минска», 8-й тур Высшей Лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр»«Минск»

    «Днепр» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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