Днепр
10.05.2024, пятница, 21:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Идет второй тайм 61‘
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П1
10
Х
3.4
П2
1.48
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Минск
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
91
Мартин Артюх
ЦФ
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Минск
92
Денис Шпаковский
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
15
Глеб Гурбан
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Даниил Душевский
ОП
23
Артур Назаренко
ОП
11
Фёдор Лебедев
АП
77
Евгений Малашевич
ПВ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
10
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
Минск
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Egor Lapun
ЦП
22
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
17
Родион Печура
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
4-1-1-1-2
54
Генералов
88
Юркевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
16
Алисейко
21
Вершинин
55
Краснов
7
Клочков
9
Каргбо
91
Артюх
3-4-2-1
92
Шпаковский
2
Дихтиевский
44
Кривцов
55
Туманов
18
Михаленко
6
Душевский
23
Назаренко
15
Гурбан
77
Малашевич
11
Лебедев
7
Забелин
21
Вершинин
17
Глебко
17
Глебко
21
Вершинин
16
Алисейко
8
Виговский
8
Виговский
16
Алисейко
Остались в запасе
Днепр
Минск
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
10
Александр Александрович
АП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Egor Lapun
ЦП
22
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
17
Родион Печура
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
10
Александр Александрович
АП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Egor Lapun
ЦП
22
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
17
Родион Печура
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Днепр - Минск
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Минска», 8-й тур Высшей Лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Игру будет транслировать «Фонбет».