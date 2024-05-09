Аль-Охдуд
09.05.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
6.1
Х
5.2
П2
1.38
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Аль-Наср
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Наср
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Наср», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».