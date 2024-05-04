Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Аль-Наср
    04.05.2024, суббота, 21:00
    Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
    6 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Аль-Вахда
    5' К. Роналду
    12' К. Роналду
    18' Отавио
    45' С. Мане
    52' К. Роналду
    88' М. Аль-Фатиль
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Аль-Наср
    26
    Давид Оспина
    ВР
    15
    Алекс Теллес
    ЛЗ
    27
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    2
    Султан Аль-Ганнам
    ПЗ
    77
    Марсело Брозович
    ОП
    17
    Абдулла аль-Хаибари
    ЦП
    25
    Отавио
    АП
    10
    Садио Мане
    ЛВ
    23
    Айман Яхья
    ПВ
    7
    Криштиану Роналду
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Аль-Вахда
    1
    Мунир Моанд
    ВР
    27
    Ислам Хавсави
    ЛЗ
    17
    Abdullah Al-Hafith
    ЦЗ
    22
    Ali Makki
    ЦЗ
    4
    Валид Бакшвин
    (К) ОП
    87
    Анселмо
    ОП
    24
    Абдулазиз Нур
    ЦП
    76
    Файкал Файр
    ЦП
    28
    Hussain Ahmed Al Issa
    ЦП
    7
    Вито ван Крой
    ПВ
    9
    Одион Игало
    ЦФ
    Главный тренер
    Гиоргос Донис
    Аль-Наср
    36
    Рагед Наджар
    ВР
    24
    Мохаммед Касем
    ЛЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Аль-Вахда
    13
    Абдулкаддус Аттие
    ВР
    3
    Абдулела Аль-Бухари
    ЛЗ
    38
    Наиф Кирейри
    ПЗ
    16
    Nawaf Al-Azizi
    ЦП
    88
    Ала'а Аль-Хаджи
    ЦП
    80
    Яхья Наджи
    ПВ
    20
    Жабер Нассер Асири
    ЦФ
    90
    Хаззаа Аль-Гамди
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    26
    Оспина
    15
    Теллес
    27
    Ляпорт
    78
    Ладжами
    2
    Аль-Ганнам
    77
    Брозович
    17
    аль-Хаибари
    10
    Мане
    25
    Отавио
    23
    Яхья
    7
    Роналду
    3-2-3-1-1
    1
    Моанд
    17
    22
    27
    Хавсави
    4
    Бакшвин
    87
    Анселмо
    24
    Нур
    76
    Файр
    28
    7
    ван Крой
    9
    Игало
    23
    Яхья
    4
    Аль-Фатиль
    4
    Аль-Фатиль
    23
    Яхья
    25
    Отавио
    19
    Аль-Хассан
    19
    Аль-Хассан
    25
    Отавио
    7
    Роналду
    8
    Аль-Сулаихим
    8
    Аль-Сулаихим
    7
    Роналду
    10
    Мане
    30
    Аль-Немер
    30
    Аль-Немер
    10
    Мане
    24
    Нур
    3
    Аль-Бухари
    3
    Аль-Бухари
    24
    Нур
    4
    Бакшвин
    16
    16
    4
    Бакшвин
    7
    ван Крой
    80
    Наджи
    80
    Наджи
    7
    ван Крой
    28
    90
    Аль-Гамди
    90
    Аль-Гамди
    28
    Остались в запасе
    Аль-Наср
    Аль-Вахда
    36
    Рагед Наджар
    ВР
    24
    Мохаммед Касем
    ЛЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    13
    Абдулкаддус Аттие
    ВР
    38
    Наиф Кирейри
    ПЗ
    88
    Ала'а Аль-Хаджи
    ЦП
    20
    Жабер Нассер Асири
    ЦФ
    Главный тренер
    Гиоргос Донис
    Остались в запасе
    36
    Рагед Наджар
    ВР
    24
    Мохаммед Касем
    ЛЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    Остались в запасе
    13
    Абдулкаддус Аттие
    ВР
    38
    Наиф Кирейри
    ПЗ
    88
    Ала'а Аль-Хаджи
    ЦП
    20
    Жабер Нассер Асири
    ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Главный тренер
    Гиоргос Донис
    Статистика матча Аль-Наср - Аль-Вахда
    2
    Всего ударов по воротам
    14
    6
    Удары в створ
    7
    0
    Владение мячом %
    66
    34
    Желтые карточки
    0
    2
    Угловые удары
    6
    3
    Нарушения
    12
    8
    Офсайды
    3
    4
    Количество передач
    615
    324
    Сейвы
    0
    1
    Точность передач %
    91
    85
    Удары мимо ворот
    5
    6
    Блокированные удары
    2
    0
    Удары из пределов штрафной
    11
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Вахда», 30-й тур саудовской премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»

    «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Новости по теме
    Роналду оформил хет-трик в матче с «Аль-Вахдой» 1
    «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: прогноз на матч 32 тура саудовская Премьер-лига, 4 мая
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2024 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+