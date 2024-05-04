Аль-Наср
04.05.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
6 : 0
Матч завершен
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Аль-Вахда
5' К. Роналду
12' К. Роналду
18' Отавио
45' С. Мане
52' К. Роналду
88' М. Аль-Фатиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
26
Давид Оспина
ВР
15
Алекс Теллес
ЛЗ
27
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
22
Ali Makki
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
(К) ОП
87
Анселмо
ОП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
7
Вито ван Крой
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
38
Наиф Кирейри
ПЗ
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
88
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Оспина
15
Теллес
27
Ляпорт
78
Ладжами
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
7
Роналду
3-2-3-1-1
1
Моанд
17
22
27
Хавсави
4
Бакшвин
87
Анселмо
24
Нур
76
Файр
28
7
ван Крой
9
Игало
23
Яхья
4
Аль-Фатиль
4
Аль-Фатиль
23
Яхья
25
Отавио
19
Аль-Хассан
19
Аль-Хассан
25
Отавио
7
Роналду
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
7
Роналду
10
Мане
30
Аль-Немер
30
Аль-Немер
10
Мане
24
Нур
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
24
Нур
4
Бакшвин
16
16
4
Бакшвин
7
ван Крой
80
Наджи
80
Наджи
7
ван Крой
28
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
28
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Вахда
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
88
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
88
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Вахда
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Вахда», 30-й тур саудовской премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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