Черноморец
04.05.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 31 тур
Россия. Первая лига, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
2.35
Х
2.95
П2
3.45
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Торпедо
Статистика матча Черноморец - Торпедо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Торпедо», 31-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Торпедо»
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