Реал Сосьедад
04.05.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
1.35
Х
5.2
П2
10.5
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Лас-Пальмас
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
25
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛП
4
Мартин Субименди
ЦП
8
Микель Мерино
ЦП
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПП
10
Микель Оярсабаль
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Лас-Пальмас
13
Альваро Вальес
ВР
18
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Мика Мармоль
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ПЗ
10
Альберто Молейро
ЛП
20
Кириан Родригес
ЦП
5
Хавьер Муньос
ЦП
8
Максимо Перроне
ЦП
2
Марвин Парк
ПП
9
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
4-5-1
1
Ремиро
25
Галан
24
Ле Норман
5
Пачеко
2
Одриосола
7
Барренечеа
4
Субименди
8
Мерино
22
Турриэнтес
14
Кубо
10
Оярсабаль
4-5-1
13
Вальес
4
Суарес
15
Мармоль
23
Коко
18
Синкгравен
2
Парк
20
Родригес
5
Муньос
8
Перроне
10
Молейро
9
Рамирес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Лас-Пальмас», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimbet».