Динамо
02.05.2024, четверг, 18:15
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
- : -
Не начался
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П1
1.48
Х
3.95
П2
6.7
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Витебск
Статистика матча Динамо - Витебск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Витебска», 7-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».