Халидж
27.04.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
5.4
Х
5
П2
1.43
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Аль-Наср
Статистика матча Халидж - Аль-Наср
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Насра», 29-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».