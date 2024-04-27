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Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Насра», 29-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Наср»