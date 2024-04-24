Тюмень
24.04.2024, среда, 16:00
Россия. Первая лига, 29 тур
Россия. Первая лига, 29 тур
1 : 1
Матч завершен
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Черноморец
41' И. Маркелов
39' И. Зазвонкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
71
Исламжан Насыров
ЛЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
88
Денис Самойлов
ЦП
9
Иван Маркелов
ЛВ
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
24
Юрий Будагян
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
69
Илья Родионов
АП
23
Иван Зазвонкин
АП
97
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Тюмень
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
7
Павел Шадрин
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Никита Касаткин
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Черноморец
62
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
5
Виктор Гараев
ЦЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
88
Александр Попович
ОП
37
Семен Пучков
ЦП
8
Давид Есимбеков
ЦП
27
Даниил Гурченко
ПВ
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
3-3-1-2-1
44
Любаков
13
Петров
6
Печенкин
72
Бем
71
Насыров
57
Болотов
45
Москаленчик
88
Самойлов
9
Маркелов
17
Шитов
24
Коротаев
4-1-2-2-1
1
Фролкин
40
Безчаснюк
17
Фомин
44
Чичинадзе
30
Красильниченко
35
Енин
24
Будагян
10
Магомедов
69
Родионов
23
Зазвонкин
97
Никифоров
72
Бем
51
Синяк
51
Синяк
72
Бем
57
Болотов
7
Шадрин
7
Шадрин
57
Болотов
9
Маркелов
77
Дружинин
77
Дружинин
9
Маркелов
Остались в запасе
Тюмень
Черноморец
1
Андрей Савин
ВР
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Никита Касаткин
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
62
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
5
Виктор Гараев
ЦЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
88
Александр Попович
ОП
37
Семен Пучков
ЦП
8
Давид Есимбеков
ЦП
27
Даниил Гурченко
ПВ
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
1
Андрей Савин
ВР
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Никита Касаткин
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
62
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
5
Виктор Гараев
ЦЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
88
Александр Попович
ОП
37
Семен Пучков
ЦП
8
Давид Есимбеков
ЦП
27
Даниил Гурченко
ПВ
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Тюмень - Черноморец
1
2
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Черноморца», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
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