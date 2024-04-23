Лацио
23.04.2024, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Матч завершен
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Ювентус
12' В. Кастелланос
48' В. Кастелланос
83' А. Милик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
15
Николо Казале
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
5
Матиас Весино
ЦП
8
Маттео Гендузи
ЦП
10
Луис Альберто
АП
6
Даичи Камада
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ювентус
36
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
12
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Данило
(К) ПЗ
11
Филип Костич
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
25
Адриан Рабьо
ЦП
7
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
65
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
9
Педро
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Фабио Миретти
ЦП
26
Карлос Алькарас
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
15
Кенан Йылдыз
ЦФ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-2-2-3-1
35
Мандас
4
Патрик
34
Гила
15
Казале
77
Марушич
29
Лаццари
5
Весино
8
Гендузи
7
Андерсон
6
Камада
10
Альберто
19
Кастелланос
4-1-3-1-1
36
Перин
6
Данило
27
Камбьясо
3
Бремер
12
Сандро
5
Локателли
16
МакКенни
25
Рабьо
11
Костич
7
Кьеза
9
Влахович
Катальди
65
Ровелла
65
Ровелла
Катальди
32
Катальди
32
Катальди
8
Гендузи
9
Педро
9
Педро
8
Гендузи
19
Кастелланос
17
Иммобиле
17
Иммобиле
19
Кастелланос
7
Кьеза
26
Алькарас
26
Алькарас
7
Кьеза
16
МакКенни
15
Йылдыз
15
Йылдыз
16
МакКенни
9
Влахович
14
Милик
14
Милик
9
Влахович
27
Камбьясо
22
Веа
22
Веа
27
Камбьясо
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
59
Давиде Ренцетти
ВР
33
Луиджи Сепе
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ювентус», 1/2 финала Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».