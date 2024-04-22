Шахтер
22.04.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
1.2
Х
6.6
П2
15
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Заря
Статистика матча Шахтер - Заря
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Интера», 25-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Заря»
- Матч будет транслировать «Pari».