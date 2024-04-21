Алавес
21.04.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
4.5
Х
3.5
П2
1.9
Реклама, 18+
Атлетико
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Рубен Дуарте
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
11
Луис Риоха
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
29
Хоакин Паничелли
ЦП
22
Карлос Висенте
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
32
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЛП
6
Коке
ЦП
5
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПП
10
Анхель Корреа
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
4-5-1
1
Сивера
3
Дуарте
16
Марин
14
Теналья
2
Горосабель
8
Бланко
29
Паничелли
22
Висенте
6
Гевара
11
Риоха
32
Омородион
4-4-2
13
Облак
16
Молина
15
Савич
22
Эрмосо
23
Рейнилду
17
Рикельме
6
Коке
5
Де Пауль
8
Ньигес
7
Гризманн
10
Корреа
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Атлетико», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».