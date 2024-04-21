Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Эль Класико Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Трансляции
    • «Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    «Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Динамо
    21.04.2024, воскресенье, 16:00
    Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Торпедо-БелАЗ
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Динамо
    21
    Федор Лапоухов
    ВР
    4
    Алексей Гаврилович
    ЦЗ
    67
    Роман Бегунов
    ЦЗ
    2
    Вадим Пигас
    ПЗ
    8
    Александр Селява
    ОП
    80
    Игорь Школик
    ЦП
    88
    Никита Демченко
    АП
    19
    Дмитрий Подстрелов
    ПВ
    14
    Раймонд Адеола
    ЦФ
    9
    Павел Мелешин
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Торпедо-БелАЗ
    1
    Евгений Абрамович
    ВР
    11
    Денис Левицкий
    ЛЗ
    13
    Алексей Залеский
    ЦЗ
    19
    Илья Руцкий
    ПЗ
    27
    Данила Нечаев
    ПЗ
    44
    Алексей Бутаревич
    ОП
    97
    Максим Мякиш
    ОП
    6
    Кирилл Премудров
    ЦП
    55
    Александр Ксенофонтов
    ЛВ
    17
    Антон Ковалев
    ПВ
    15
    Максим Скавыш
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Молош
    Динамо
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    26
    Владислав Калинин
    ЦЗ
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    16
    Даниил Силинский
    ОП
    17
    Павел Седько
    ЛВ
    11
    Глеб Жердев
    ЛВ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    47
    Илья Черняк
    ЦФ
    Торпедо-БелАЗ
    37
    Павел Пришивалко
    ВР
    5
    Игорь Бурко
    ЦЗ
    21
    Тимофей Шарковский
    ЦП
    10
    Дмитрий Лисакович
    ЦП
    30
    Вадим Побудей
    ЛВ
    23
    Илья Василевич
    ЦФ
    51
    Денис Лаптев
    ЦФ
    7
    Андрей Кобет
    ЦФ
    3-1-1-2-2
    21
    Лапоухов
    4
    Гаврилович
    67
    Бегунов
    2
    Пигас
    8
    Селява
    80
    Школик
    88
    Демченко
    19
    Подстрелов
    9
    Мелешин
    14
    Адеола
    4-2-1-2-1
    1
    Абрамович
    27
    Нечаев
    19
    Руцкий
    13
    Залеский
    11
    Левицкий
    44
    Бутаревич
    97
    Мякиш
    6
    Премудров
    17
    Ковалев
    55
    Ксенофонтов
    15
    Скавыш
    88
    Демченко
    16
    Силинский
    16
    Силинский
    88
    Демченко
    9
    Мелешин
    17
    Седько
    17
    Седько
    9
    Мелешин
    80
    Школик
    11
    Жердев
    11
    Жердев
    80
    Школик
    19
    Подстрелов
    47
    Черняк
    47
    Черняк
    19
    Подстрелов
    19
    Руцкий
    30
    Побудей
    30
    Побудей
    19
    Руцкий
    17
    Ковалев
    23
    Василевич
    23
    Василевич
    17
    Ковалев
    15
    Скавыш
    51
    Лаптев
    51
    Лаптев
    15
    Скавыш
    55
    Ксенофонтов
    7
    Кобет
    7
    Кобет
    55
    Ксенофонтов
    Остались в запасе
    Динамо
    Торпедо-БелАЗ
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    26
    Владислав Калинин
    ЦЗ
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    37
    Павел Пришивалко
    ВР
    5
    Игорь Бурко
    ЦЗ
    21
    Тимофей Шарковский
    ЦП
    10
    Дмитрий Лисакович
    ЦП
    Главный тренер
    Дмитрий Молош
    Остались в запасе
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    26
    Владислав Калинин
    ЦЗ
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    Остались в запасе
    37
    Павел Пришивалко
    ВР
    5
    Игорь Бурко
    ЦЗ
    21
    Тимофей Шарковский
    ЦП
    10
    Дмитрий Лисакович
    ЦП
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Главный тренер
    Дмитрий Молош
    Статистика матча Динамо - Торпедо-БелАЗ
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Торпедо-БелАЗ», 5-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Торпедо-БелАЗ»

    «Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+