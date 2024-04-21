Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Торпедо-БелАЗ», 5-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»