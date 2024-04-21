Динамо
21.04.2024, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
0 : 0
Матч завершен
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Торпедо-БелАЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
80
Игорь Школик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
9
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Торпедо-БелАЗ
1
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
97
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
55
Александр Ксенофонтов
ЛВ
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
16
Даниил Силинский
ОП
17
Павел Седько
ЛВ
11
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
47
Илья Черняк
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
37
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
21
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
30
Вадим Побудей
ЛВ
23
Илья Василевич
ЦФ
51
Денис Лаптев
ЦФ
7
Андрей Кобет
ЦФ
3-1-1-2-2
21
Лапоухов
4
Гаврилович
67
Бегунов
2
Пигас
8
Селява
80
Школик
88
Демченко
19
Подстрелов
9
Мелешин
14
Адеола
4-2-1-2-1
1
Абрамович
27
Нечаев
19
Руцкий
13
Залеский
11
Левицкий
44
Бутаревич
97
Мякиш
6
Премудров
17
Ковалев
55
Ксенофонтов
15
Скавыш
88
Демченко
16
Силинский
16
Силинский
88
Демченко
9
Мелешин
17
Седько
17
Седько
9
Мелешин
80
Школик
11
Жердев
11
Жердев
80
Школик
19
Подстрелов
47
Черняк
47
Черняк
19
Подстрелов
19
Руцкий
30
Побудей
30
Побудей
19
Руцкий
17
Ковалев
23
Василевич
23
Василевич
17
Ковалев
15
Скавыш
51
Лаптев
51
Лаптев
15
Скавыш
55
Ксенофонтов
7
Кобет
7
Кобет
55
Ксенофонтов
Остались в запасе
Динамо
Торпедо-БелАЗ
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
37
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
21
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
37
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
21
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Динамо - Торпедо-БелАЗ
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Торпедо-БелАЗ», 5-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Игру будет транслировать «Pari».