Черноморец
20.04.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
4.2
Х
3.8
П2
1.8
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Кривбасс
Статистика матча Черноморец - Кривбасс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Кривбасса», 25-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Кривбасс»
- Матч будет транслировать «Pari».