Сельта
20.04.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
1.68
Х
4
П2
5.3
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Лас-Пальмас
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Сельта
25
Висенте Гуаита
ВР
22
Хавьер Манкильо
ЦЗ
28
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Алехандре Жаилсон
ЦЗ
33
Уго Альварес
ЛП
30
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Белтран
ЦП
3
Оскар Мингеса
ПП
18
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
17
Жонатан Бамба
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лас-Пальмас
1
Аарон Эскандель
ВР
3
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Мика Мармоль
ЦЗ
23
Дэйли Синкгравен
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ПЗ
10
Альберто Молейро
ЛП
20
Кириан Родригес
ЦП
8
Максимо Перроне
ЦП
5
Хавьер Муньос
ЦП
2
Мунир Эль-Хаддади
ПП
9
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
3-4-3
25
Гуаита
22
Манкильо
28
Домингес
16
Жаилсон
33
Альварес
30
Сотело
8
Белтран
3
Мингеса
17
Бамба
10
Аспас
18
Ларсен
4-5-1
1
Эскандель
4
Суарес
15
Мармоль
23
Синкгравен
3
Кардона
2
Эль-Хаддади
20
Родригес
8
Перроне
5
Муньос
10
Молейро
9
Рамирес
Остались в запасе
Сельта
Лас-Пальмас
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Сельта - Лас-Пальмас
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Лас-Пальмас», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».