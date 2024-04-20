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    • «Сельта» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    «Сельта» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Сельта
    20.04.2024, суббота, 15:00
    Испания. Примера, 32 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.68
    Х
    4
    П2
    5.3
    Реклама, 18+
    Лас-Пальмас
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Сельта
    25
    Висенте Гуаита
    ВР
    22
    Хавьер Манкильо
    ЦЗ
    28
    Карлос Домингес
    ЦЗ
    16
    Алехандре Жаилсон
    ЦЗ
    33
    Уго Альварес
    ЛП
    30
    Уго Сотело
    ЦП
    8
    Фран Белтран
    ЦП
    3
    Оскар Мингеса
    ПП
    18
    Йорген-Странд Ларсен
    ЦФ
    10
    Яго Аспас
    ЦФ
    17
    Жонатан Бамба
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Хиральдес
    Лас-Пальмас
    1
    Аарон Эскандель
    ВР
    3
    Серджи Кардона
    ЛЗ
    15
    Мика Мармоль
    ЦЗ
    23
    Дэйли Синкгравен
    ЦЗ
    4
    Алекс Суарес
    ПЗ
    10
    Альберто Молейро
    ЛП
    20
    Кириан Родригес
    ЦП
    8
    Максимо Перроне
    ЦП
    5
    Хавьер Муньос
    ЦП
    2
    Мунир Эль-Хаддади
    ПП
    9
    Сандро Рамирес
    ЦФ
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    3-4-3
    25
    Гуаита
    22
    Манкильо
    28
    Домингес
    16
    Жаилсон
    33
    Альварес
    30
    Сотело
    8
    Белтран
    3
    Мингеса
    17
    Бамба
    10
    Аспас
    18
    Ларсен
    4-5-1
    1
    Эскандель
    4
    Суарес
    15
    Мармоль
    23
    Синкгравен
    3
    Кардона
    2
    Эль-Хаддади
    20
    Родригес
    8
    Перроне
    5
    Муньос
    10
    Молейро
    9
    Рамирес
    Остались в запасе
    Сельта
    Лас-Пальмас
    Главный тренер
    Клаудио Хиральдес
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Главный тренер
    Клаудио Хиральдес
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Статистика матча Сельта - Лас-Пальмас
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Лас-Пальмас», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Лас-Пальмас»

    «Сельта» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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