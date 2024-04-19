Атлетик
19.04.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
1.27
Х
5.9
П2
12
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Гранада
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
6
Микель Весга
ЦП
11
Нико Уильямс
ЦП
8
Ойан Сансет
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦП
12
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
25
Аугусто Баталья
ВР
15
Карлос Нева
ЛЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Бруно Мендес
ПЗ
18
Камил Йозвяк
ЛП
20
Серхио Руис
ЦП
23
Жерар Гумбау
ЦП
19
Факундо Пельистри
ПП
11
Мюрто Узуни
ЦФ
7
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
4-5-1
1
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
18
де Маркос
6
Весга
11
Уильямс
8
Сансет
9
Уильямс
24
Прадос
12
Гурусета
4-4-2
25
Баталья
2
Мендес
14
Микел
4
Рубио
15
Нева
19
Пельистри
20
Руис
23
Гумбау
18
Йозвяк
7
Бойе
11
Узуни
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Александер Медина
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Александер Медина
Статистика матча Атлетик - Гранада
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Гранады», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Гранада»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».