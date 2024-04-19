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    • «Атлетик» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    «Атлетик» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    Атлетик
    19.04.2024, пятница, 22:00
    Испания. Примера, 32 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.27
    Х
    5.9
    П2
    12
    Реклама, 18+
    Гранада
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Атлетик
    1
    Унаи Симон
    ВР
    17
    Юри Бершиче
    ЛЗ
    4
    Айтор Паредес
    ЦЗ
    3
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    18
    Оскар де Маркос
    ПЗ
    24
    Беньят Прадос
    ЦП
    6
    Микель Весга
    ЦП
    11
    Нико Уильямс
    ЦП
    8
    Ойан Сансет
    ЦП
    9
    Иньяки Уильямс
    ЦП
    12
    Горка Гурусета
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Гранада
    25
    Аугусто Баталья
    ВР
    15
    Карлос Нева
    ЛЗ
    14
    Игнаси Микел
    ЦЗ
    4
    Мигель Рубио
    ЦЗ
    2
    Бруно Мендес
    ПЗ
    18
    Камил Йозвяк
    ЛП
    20
    Серхио Руис
    ЦП
    23
    Жерар Гумбау
    ЦП
    19
    Факундо Пельистри
    ПП
    11
    Мюрто Узуни
    ЦФ
    7
    Лукас Бойе
    ЦФ
    Главный тренер
    Александер Медина
    4-5-1
    1
    Симон
    17
    Бершиче
    4
    Паредес
    3
    Вивиан
    18
    де Маркос
    6
    Весга
    11
    Уильямс
    8
    Сансет
    9
    Уильямс
    24
    Прадос
    12
    Гурусета
    4-4-2
    25
    Баталья
    2
    Мендес
    14
    Микел
    4
    Рубио
    15
    Нева
    19
    Пельистри
    20
    Руис
    23
    Гумбау
    18
    Йозвяк
    7
    Бойе
    11
    Узуни
    Остались в запасе
    Атлетик
    Гранада
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер
    Александер Медина
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер
    Александер Медина
    Статистика матча Атлетик - Гранада
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Гранады», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Гранада»

    «Атлетик» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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