ПАОК
18.04.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
- : -
Не начался
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П1
1.95
Х
3.75
П2
3.9
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Брюгге
Статистика матча ПАОК - Брюгге
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ПАОК» против «Брюгге», ответный матч 1/4 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПАОК» – «Брюгге»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOG».
- Игру будет транслировать «Pari».