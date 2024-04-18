Фенербахче
18.04.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
- : -
Не начался
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П1
1.6
Х
4.6
П2
5.2
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Олимпиакос
Статистика матча Фенербахче - Олимпиакос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Олимпиакоса», ответный матч 1/4 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Игра».
- Игру будет транслировать «Pari».