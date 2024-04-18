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    • «Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024

    «Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024

    Заря
    18.04.2024, четверг, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 10 тур
    0 : 0
    Идет первый тайм 22‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    6.9
    Х
    4.1
    П2
    1.47
    Реклама, 18+
    Шахтер
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Заря
    1
    Александр Сапутин
    ВР
    47
    Роман Вантух
    ЛЗ
    2
    Богдан Бутко
    ЦЗ
    55
    Джордан
    ЦЗ
    70
    Игорь Кирюханцев
    ПЗ
    21
    Яков Башич
    ОП
    44
    Арсений Батагов
    ОП
    5
    Александр Яцик
    ЦП
    39
    Эдуардо Герреро
    ЦП
    7
    Денис Антюх
    ЛВ
    17
    Игорь Горбач
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Шахтер
    31
    Дмитрий Ризнык
    ВР
    16
    Ираклий Азарови
    ЛЗ
    22
    Николай Матвиенко
    ЦЗ
    5
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    26
    Ефим Конопля
    ПЗ
    8
    Дмитрий Крыськив
    ЦП
    21
    Артем Бондаренко
    АП
    10
    Георгий Судаков
    АП
    37
    Кевин
    ЛВ
    9
    Марьян Швед
    ПВ
    14
    Даниил Сикан
    ЦФ
    Главный тренер
    Марино Пушич
    Заря
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    10
    Reis Rodriguez Leovigildo Junior
    ЦЗ
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    16
    Викентий Волошин
    АП
    32
    Silvio Vokrri
    ЦФ
    11
    Алиуне Ндур
    ЦФ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    22
    Петар Мичин
    ЦФ
    Шахтер
    1
    Артур Рудько
    ВР
    23
    Педриньо
    ЛЗ
    44
    Ярослав Ракицкий
    ЦЗ
    30
    Марлон
    ЦЗ
    13
    Гиорги Гочолеишвили
    ПЗ
    6
    Тарас Степаненко
    ОП
    25
    Новатус Мироши
    ОП
    29
    Егор Назарина
    ЦП
    39
    Невертон
    ЛВ
    7
    Эгиналдо
    ЛВ
    18
    Кевин Келси
    ЦФ
    2
    Лассина Траоре
    ЦФ
    4-2-2-1-1
    1
    Сапутин
    47
    Вантух
    2
    Бутко
    55
    Джордан
    70
    Кирюханцев
    21
    Башич
    44
    Батагов
    5
    Яцик
    39
    Герреро
    7
    Антюх
    17
    Горбач
    4-1-3-2
    31
    Ризнык
    26
    Конопля
    22
    Матвиенко
    5
    Бондарь
    16
    Азарови
    8
    Крыськив
    9
    Швед
    10
    Судаков
    37
    Кевин
    14
    Сикан
    21
    Бондаренко
    Остались в запасе
    Заря
    Шахтер
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    10
    Reis Rodriguez Leovigildo Junior
    ЦЗ
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    16
    Викентий Волошин
    АП
    32
    Silvio Vokrri
    ЦФ
    11
    Алиуне Ндур
    ЦФ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    22
    Петар Мичин
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    1
    Артур Рудько
    ВР
    23
    Педриньо
    ЛЗ
    44
    Ярослав Ракицкий
    ЦЗ
    30
    Марлон
    ЦЗ
    13
    Гиорги Гочолеишвили
    ПЗ
    6
    Тарас Степаненко
    ОП
    25
    Новатус Мироши
    ОП
    29
    Егор Назарина
    ЦП
    39
    Невертон
    ЛВ
    7
    Эгиналдо
    ЛВ
    18
    Кевин Келси
    ЦФ
    2
    Лассина Траоре
    ЦФ
    Главный тренер
    Марино Пушич
    Остались в запасе
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    10
    Reis Rodriguez Leovigildo Junior
    ЦЗ
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    16
    Викентий Волошин
    АП
    32
    Silvio Vokrri
    ЦФ
    11
    Алиуне Ндур
    ЦФ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    22
    Петар Мичин
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Артур Рудько
    ВР
    23
    Педриньо
    ЛЗ
    44
    Ярослав Ракицкий
    ЦЗ
    30
    Марлон
    ЦЗ
    13
    Гиорги Гочолеишвили
    ПЗ
    6
    Тарас Степаненко
    ОП
    25
    Новатус Мироши
    ОП
    29
    Егор Назарина
    ЦП
    39
    Невертон
    ЛВ
    7
    Эгиналдо
    ЛВ
    18
    Кевин Келси
    ЦФ
    2
    Лассина Траоре
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Главный тренер
    Марино Пушич
    Статистика матча Заря - Шахтер

    Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Шахтера», 10-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Шахтер»

    «Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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