Заря
18.04.2024, четверг, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Идет первый тайм 22‘
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П1
6.9
Х
4.1
П2
1.47
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Шахтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
47
Роман Вантух
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
44
Арсений Батагов
ОП
5
Александр Яцик
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Денис Антюх
ЛВ
17
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
37
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Заря
53
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Турбаевский
ВР
10
Reis Rodriguez Leovigildo Junior
ЦЗ
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Алексей Хахлев
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
32
Silvio Vokrri
ЦФ
11
Алиуне Ндур
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
30
Марлон
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
25
Новатус Мироши
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
39
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
18
Кевин Келси
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Сапутин
47
Вантух
2
Бутко
55
Джордан
70
Кирюханцев
21
Башич
44
Батагов
5
Яцик
39
Герреро
7
Антюх
17
Горбач
4-1-3-2
31
Ризнык
26
Конопля
22
Матвиенко
5
Бондарь
16
Азарови
8
Крыськив
9
Швед
10
Судаков
37
Кевин
14
Сикан
21
Бондаренко
Остались в запасе
Заря
Шахтер
53
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Турбаевский
ВР
10
Reis Rodriguez Leovigildo Junior
ЦЗ
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Алексей Хахлев
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
32
Silvio Vokrri
ЦФ
11
Алиуне Ндур
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Артур Рудько
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
30
Марлон
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
25
Новатус Мироши
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
39
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
18
Кевин Келси
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
53
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Турбаевский
ВР
10
Reis Rodriguez Leovigildo Junior
ЦЗ
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Алексей Хахлев
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
32
Silvio Vokrri
ЦФ
11
Алиуне Ндур
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
30
Марлон
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
25
Новатус Мироши
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
39
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
18
Кевин Келси
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Заря - Шахтер
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Шахтера», 10-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «УНИАН ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».