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    • «Осасуна» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024

    «Осасуна» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024

    Осасуна
    15.04.2024, понедельник, 22:00
    Испания. Примера, 31 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.25
    Х
    3.1
    П2
    3.7
    Реклама, 18+
    Валенсия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Осасуна
    1
    Серхио Эррера
    ВР
    3
    Хуан Крус
    ЛЗ
    24
    Алехандро Катена
    ЦЗ
    28
    Хорхе Эррандо
    ЦЗ
    12
    Хесус Аресо
    ПЗ
    16
    Мойзес Гомес
    ЛП
    34
    Икер Муньос
    ЦП
    7
    Хон Монкайола
    ЦП
    14
    Рубен Гарсия
    ПП
    20
    Хосе Мануэль Арнайц
    ЦФ
    17
    Анте Будимир
    ЦФ
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Валенсия
    25
    Георгий Мамардашвили
    ВР
    20
    Димитри Фулкье
    ЛЗ
    15
    Дженк Озкаджар
    ЦЗ
    3
    Кристиан Москера
    ЦЗ
    12
    Тьерри Корреа
    ПЗ
    7
    Серхи Каньос
    ЛП
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    18
    Пепелу
    ЦП
    23
    Фран Перес
    ПП
    16
    Диего Лопес
    ЦФ
    9
    Уго Дуро
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    4-4-2
    1
    Эррера
    3
    Крус
    24
    Катена
    28
    Эррандо
    12
    Аресо
    16
    Гомес
    34
    Муньос
    7
    Монкайола
    14
    Гарсия
    17
    Будимир
    20
    Арнайц
    4-4-2
    25
    Мамардашвили
    12
    Корреа
    15
    Озкаджар
    3
    Москера
    20
    Фулкье
    23
    Перес
    8
    Гуэрра
    18
    Пепелу
    7
    Каньос
    9
    Дуро
    16
    Лопес
    Остались в запасе
    Осасуна
    Валенсия
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Статистика матча Осасуна - Валенсия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Валенсии», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Валенсия»

    «Осасуна» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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