Осасуна
15.04.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
2.25
Х
3.1
П2
3.7
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Валенсия
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
28
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛП
34
Икер Муньос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
14
Рубен Гарсия
ПП
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
20
Димитри Фулкье
ЛЗ
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Серхи Каньос
ЛП
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
23
Фран Перес
ПП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
4-4-2
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
28
Эррандо
12
Аресо
16
Гомес
34
Муньос
7
Монкайола
14
Гарсия
17
Будимир
20
Арнайц
4-4-2
25
Мамардашвили
12
Корреа
15
Озкаджар
3
Москера
20
Фулкье
23
Перес
8
Гуэрра
18
Пепелу
7
Каньос
9
Дуро
16
Лопес
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Осасуна - Валенсия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Валенсии», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».