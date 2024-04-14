Карагюмрюк
14.04.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
Турция. Суперлига, 32 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
7.4
Х
4.6
П2
1.43
Реклама, 18+
Фенербахче
Статистика матча Карагюмрюк - Фенербахче
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Карагюмрюк» против «Фенербахче», 32-й тур Суперлиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карагюмрюк» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «Футбол».
- Игру будет транслировать «Pari».