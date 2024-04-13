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    • «Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Бавария
    13.04.2024, суббота, 16:30
    Германия. Бундеслига, 29 тур
    0 : 0
    Идет второй тайм 49‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.35
    Х
    4.9
    П2
    9
    Реклама, 18+
    Кельн
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Бавария
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    22
    Рафаэль Геррейру
    ЛЗ
    4
    Матейс де Лигт
    ЦЗ
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    40
    Нуссаир Мазрауи
    ПЗ
    45
    Александар Павлович
    ОП
    6
    Йозуа Киммих
    ОП
    11
    Кингсли Коман
    ЛВ
    25
    Томас Мюллер
    (К) ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Кельн
    1
    Марвин Швабе
    ВР
    35
    Макс Финкграфе
    ЛЗ
    4
    Тимо Хюберс
    ЦЗ
    24
    Юлиан Хабот
    ЦЗ
    7
    Деян Любичич
    ОП
    22
    Якоб Кристенсен
    ЦП
    40
    Фарид Алиду
    ЛВ
    11
    Флориан Кайнц
    (К) ЛВ
    37
    Линтон Майна
    ПВ
    29
    Ян Тильманн
    ПВ
    23
    Саркис Адамян
    ЦФ
    Главный тренер
    Тимо Шульц
    Бавария
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    42
    Джамал Мусиала
    АП
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    Кельн
    44
    Matthias Köbbing
    ВР
    20
    Филипп Пентке
    ВР
    17
    Леарт Пакярада
    ЛЗ
    3
    Доминик Хайнц
    ЦЗ
    18
    Расмус Карстенсен
    ЦЗ
    2
    Бенно Шмитц
    ПЗ
    21
    Штеффен Тиггес
    ЦФ
    9
    Лука Вальдшмидт
    ЦФ
    42
    Damion Downs
    ЦФ
    4-2-1-3
    26
    Ульрайх
    22
    Геррейру
    4
    де Лигт
    15
    Дайер
    40
    Мазрауи
    45
    Павлович
    6
    Киммих
    11
    Коман
    9
    Кейн
    39
    Тель
    25
    Мюллер
    3-1-1-3-2
    1
    Швабе
    4
    Хюберс
    24
    Хабот
    35
    Финкграфе
    7
    Любичич
    22
    Кристенсен
    29
    Тильманн
    40
    Алиду
    11
    Кайнц
    23
    Адамян
    37
    Майна
    Остались в запасе
    Бавария
    Кельн
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    42
    Джамал Мусиала
    АП
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    44
    Matthias Köbbing
    ВР
    20
    Филипп Пентке
    ВР
    17
    Леарт Пакярада
    ЛЗ
    3
    Доминик Хайнц
    ЦЗ
    18
    Расмус Карстенсен
    ЦЗ
    2
    Бенно Шмитц
    ПЗ
    21
    Штеффен Тиггес
    ЦФ
    9
    Лука Вальдшмидт
    ЦФ
    42
    Damion Downs
    ЦФ
    Главный тренер
    Тимо Шульц
    Остались в запасе
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    42
    Джамал Мусиала
    АП
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    Остались в запасе
    44
    Matthias Köbbing
    ВР
    20
    Филипп Пентке
    ВР
    17
    Леарт Пакярада
    ЛЗ
    3
    Доминик Хайнц
    ЦЗ
    18
    Расмус Карстенсен
    ЦЗ
    2
    Бенно Шмитц
    ПЗ
    21
    Штеффен Тиггес
    ЦФ
    9
    Лука Вальдшмидт
    ЦФ
    42
    Damion Downs
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Главный тренер
    Тимо Шульц
    Статистика матча Бавария - Кельн
    3
    Всего ударов по воротам
    9
    5
    Удары в створ
    3
    2
    Владение мячом %
    71
    29
    Желтые карточки
    0
    3
    Угловые удары
    3
    0
    Нарушения
    2
    8
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    357
    147
    Сейвы
    2
    3
    Точность передач %
    90
    83
    Удары мимо ворот
    5
    3
    Блокированные удары
    1
    0
    Удары из пределов штрафной
    8
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    2
    xG (ожидаемые голы)
    1.45
    0.44
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Кельна», 29-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Кельн»

    «Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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