Бавария
13.04.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Идет второй тайм 49‘
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П1
1.35
Х
4.9
П2
9
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Кельн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
11
Кингсли Коман
ЛВ
25
Томас Мюллер
(К) ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
7
Деян Любичич
ОП
22
Якоб Кристенсен
ЦП
40
Фарид Алиду
ЛВ
11
Флориан Кайнц
(К) ЛВ
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
23
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Бавария
18
Даниэль Перец
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
17
Брайан Сарагоса
АП
42
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
20
Филипп Пентке
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
2
Бенно Шмитц
ПЗ
21
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
42
Damion Downs
ЦФ
4-2-1-3
26
Ульрайх
22
Геррейру
4
де Лигт
15
Дайер
40
Мазрауи
45
Павлович
6
Киммих
11
Коман
9
Кейн
39
Тель
25
Мюллер
3-1-1-3-2
1
Швабе
4
Хюберс
24
Хабот
35
Финкграфе
7
Любичич
22
Кристенсен
29
Тильманн
40
Алиду
11
Кайнц
23
Адамян
37
Майна
Остались в запасе
Бавария
Кельн
18
Даниэль Перец
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
17
Брайан Сарагоса
АП
42
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
44
Matthias Köbbing
ВР
20
Филипп Пентке
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
2
Бенно Шмитц
ПЗ
21
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
42
Damion Downs
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
18
Даниэль Перец
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
17
Брайан Сарагоса
АП
42
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
20
Филипп Пентке
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
2
Бенно Шмитц
ПЗ
21
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
42
Damion Downs
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Бавария - Кельн
3
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Кельна», 29-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Кельн»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Pari».