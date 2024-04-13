Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо», 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Динамо»