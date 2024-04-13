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    • «Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Гомель
    13.04.2024, суббота, 16:00
    Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    0 : 1
    Идет второй тайм 81‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    63
    Х
    7.2
    П2
    1.1
    Реклама, 18+
    Динамо
    23' П. Седько
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Гомель
    1
    Александр Нечаев
    ВР
    30
    Егор Трояков
    ЦЗ
    16
    Игорь Заяц
    ЦЗ
    72
    Илья Ращеня
    ЦЗ
    17
    Владислав Яцкевич
    ПЗ
    91
    Павел Назаренко
    ПЗ
    7
    Тимур Пухов
    АП
    14
    Роман Давискиба
    ЛВ
    8
    Евгений Барсуков
    ПВ
    21
    Алексей Антилевский
    ЦФ
    11
    Роди Жуниор Эффаге
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Динамо
    21
    Федор Лапоухов
    ВР
    67
    Роман Бегунов
    ЦЗ
    8
    Александр Селява
    ОП
    7
    Артем Быков
    ЦП
    80
    Игорь Школик
    ЦП
    17
    Павел Седько
    ЛВ
    19
    Дмитрий Подстрелов
    ПВ
    14
    Раймонд Адеола
    ЦФ
    9
    Павел Мелешин
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Гомель
    44
    Станислав Клещук
    ВР
    3
    Сергей Матвейчик
    ЦЗ
    23
    Максим Дроздов
    ЦЗ
    99
    Егор Мычелкин
    ЦП
    77
    Абинур Нурымбет
    АП
    20
    Денис Козловский
    ПВ
    9
    Илья Грищенко
    ЦФ
    27
    Кирилл Ермакович
    ЦФ
    Динамо
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    26
    Владислав Калинин
    ЦЗ
    4
    Алексей Гаврилович
    ЦЗ
    2
    Вадим Пигас
    ПЗ
    23
    Владислав Васильев
    АП
    88
    Никита Демченко
    АП
    11
    Глеб Жердев
    ЛВ
    47
    Илья Черняк
    ЦФ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    3-2-3-2
    1
    Нечаев
    30
    Трояков
    16
    Заяц
    72
    Ращеня
    17
    Яцкевич
    91
    Назаренко
    14
    Давискиба
    7
    Пухов
    8
    Барсуков
    11
    Эффаге
    21
    Антилевский
    1-1-2-2-2
    21
    Лапоухов
    67
    Бегунов
    8
    Селява
    7
    Быков
    80
    Школик
    19
    Подстрелов
    17
    Седько
    9
    Мелешин
    14
    Адеола
    8
    Барсуков
    99
    Мычелкин
    99
    Мычелкин
    8
    Барсуков
    21
    Антилевский
    20
    Козловский
    20
    Козловский
    21
    Антилевский
    91
    Назаренко
    27
    Ермакович
    27
    Ермакович
    91
    Назаренко
    17
    Седько
    2
    Пигас
    2
    Пигас
    17
    Седько
    19
    Подстрелов
    47
    Черняк
    47
    Черняк
    19
    Подстрелов
    Остались в запасе
    Гомель
    Динамо
    44
    Станислав Клещук
    ВР
    3
    Сергей Матвейчик
    ЦЗ
    23
    Максим Дроздов
    ЦЗ
    77
    Абинур Нурымбет
    АП
    9
    Илья Грищенко
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    26
    Владислав Калинин
    ЦЗ
    4
    Алексей Гаврилович
    ЦЗ
    23
    Владислав Васильев
    АП
    88
    Никита Демченко
    АП
    11
    Глеб Жердев
    ЛВ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Остались в запасе
    44
    Станислав Клещук
    ВР
    3
    Сергей Матвейчик
    ЦЗ
    23
    Максим Дроздов
    ЦЗ
    77
    Абинур Нурымбет
    АП
    9
    Илья Грищенко
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    26
    Владислав Калинин
    ЦЗ
    4
    Алексей Гаврилович
    ЦЗ
    23
    Владислав Васильев
    АП
    88
    Никита Демченко
    АП
    11
    Глеб Жердев
    ЛВ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Статистика матча Гомель - Динамо
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо», 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель»«Динамо»

    «Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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