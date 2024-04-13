Гомель
13.04.2024, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 1
Идет второй тайм 81‘
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П1
63
Х
7.2
П2
1.1
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Динамо
23' П. Седько
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
72
Илья Ращеня
ЦЗ
17
Владислав Яцкевич
ПЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
7
Тимур Пухов
АП
14
Роман Давискиба
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
17
Павел Седько
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
9
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Максим Дроздов
ЦЗ
99
Егор Мычелкин
ЦП
77
Абинур Нурымбет
АП
20
Денис Козловский
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
Динамо
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
23
Владислав Васильев
АП
88
Никита Демченко
АП
11
Глеб Жердев
ЛВ
47
Илья Черняк
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-2-3-2
1
Нечаев
30
Трояков
16
Заяц
72
Ращеня
17
Яцкевич
91
Назаренко
14
Давискиба
7
Пухов
8
Барсуков
11
Эффаге
21
Антилевский
1-1-2-2-2
21
Лапоухов
67
Бегунов
8
Селява
7
Быков
80
Школик
19
Подстрелов
17
Седько
9
Мелешин
14
Адеола
8
Барсуков
99
Мычелкин
99
Мычелкин
8
Барсуков
21
Антилевский
20
Козловский
20
Козловский
21
Антилевский
91
Назаренко
27
Ермакович
27
Ермакович
91
Назаренко
17
Седько
2
Пигас
2
Пигас
17
Седько
19
Подстрелов
47
Черняк
47
Черняк
19
Подстрелов
Остались в запасе
Гомель
Динамо
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Максим Дроздов
ЦЗ
77
Абинур Нурымбет
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Владислав Васильев
АП
88
Никита Демченко
АП
11
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Максим Дроздов
ЦЗ
77
Абинур Нурымбет
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Владислав Васильев
АП
88
Никита Демченко
АП
11
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Гомель - Динамо
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо», 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».