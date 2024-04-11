Брюгге
11.04.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 0
Матч завершен
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ПАОК
6' У. Ветлесен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
15
Рафаэль Онидика
ОП
55
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
8
Михал Скурась
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
99
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
(К) ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
33
Мбвана Саматта
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Брюгге
21
Джозеф Барсик
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
39
Эдер Баланта
ОП
68
Шемсдин Тальби
ЦП
32
Антонио Нуса
ЛВ
62
Сион Хомма
ЛВ
77
Филип Зинкернагель
ПВ
ПАОК
18
Живко Живкович
ВР
64
Христос Талихманидис
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
71
Брэндон
ЦФ
95
Стефанос Цимас
ЦФ
3-1-3-2-1
29
Жекерс
58
Спайлерс
44
Мехеле
64
Саббе
15
Онидика
55
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
8
Скурась
9
Хутгла
99
Тиаго
4-3-1-2
42
Котарски
16
Кедзиора
4
Кулиеракис
20
Виейринья
21
Баба
14
Живкович
8
Мейте
27
Оздоев
7
Константелиас
11
Тайсон
33
Саматта
10
Ветлесен
39
Баланта
39
Баланта
10
Ветлесен
9
Хутгла
32
Нуса
32
Нуса
9
Хутгла
20
Виейринья
19
Кастро
19
Кастро
20
Виейринья
27
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
27
Оздоев
33
Саматта
71
Брэндон
71
Брэндон
33
Саматта
Остались в запасе
Брюгге
ПАОК
21
Джозеф Барсик
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
68
Шемсдин Тальби
ЦП
62
Сион Хомма
ЛВ
77
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
18
Живко Живкович
ВР
64
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
95
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Остались в запасе
21
Джозеф Барсик
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
68
Шемсдин Тальби
ЦП
62
Сион Хомма
ЛВ
77
Филип Зинкернагель
ПВ
Остались в запасе
18
Живко Живкович
ВР
64
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
95
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Разван Луческу
Статистика матча Брюгге - ПАОК
4
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против ПАОК, 1/4 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – ПАОК
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».