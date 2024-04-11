Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против ПАОК, 1/4 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – ПАОК