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    • «Черноморец» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Черноморец» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Черноморец
    07.04.2024, воскресенье, 16:00
    Россия. Первая лига, 26 тур
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Кубань
    22' Ю. Будагян
    63' А. Антонов (П)
    73' М. Уридия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Черноморец
    79
    Даниил Фролкин
    ВР
    30
    Олег Красильниченко
    ЛЗ
    44
    Анри Чичинадзе
    ЦЗ
    17
    Денис Фомин
    ЦЗ
    81
    Никита Мельников
    ЦЗ
    5
    Виктор Гараев
    ЦЗ
    64
    Олег Ланин
    ОП
    35
    Иван Енин
    ОП
    24
    Юрий Будагян
    ЦП
    15
    Илья Родионов
    АП
    9
    Мераби Уридия
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Гаранин
    Кубань
    24
    Дмитрий Терновский
    ВР
    96
    Александр Смирнов
    ЛЗ
    30
    Сослан Таказов
    ЦЗ
    28
    Азат Байрыев
    ЦЗ
    11
    Иван Темников
    ПЗ
    3
    Ислам Жилов
    ПЗ
    87
    Игорь Безденежных
    ЦП
    70
    Гаррик Левин
    ЦП
    73
    Альберт Шарипов
    ЦП
    21
    Константин Кертанов
    АП
    36
    Илья Грузнов
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Евсеев
    Черноморец
    22
    Дмитрий Ребров
    ВР
    16
    Иван Будачев
    ВР
    36
    Артем Воропаев
    ЛЗ
    14
    Никола Кумбурович
    ЦЗ
    98
    Александр Безчаснюк
    ПЗ
    95
    Александр Попович
    ОП
    14
    Давид Есимбеков
    ЦП
    7
    Антон Антонов
    ЦП
    47
    Семен Пучков
    ЦП
    54
    Дмитрий Яковлев
    ЦФ
    97
    Никита Никифоров
    ЦФ
    Кубань
    1
    Юрий Нестеренко
    ВР
    37
    Максим Веденеев
    ЦЗ
    19
    Евгений Осипов
    ЦЗ
    22
    Никита Бакалюк
    ЦП
    9
    Богдан Рейхмен
    ЦП
    8
    Георгий Махатадзе
    ЦП
    20
    Оливье Кенфак
    ЛВ
    56
    Ленар Фаттахов
    ПВ
    33
    Данила Ежков
    ЦФ
    3-4-1-1-1
    79
    Фролкин
    17
    Фомин
    81
    Мельников
    5
    Гараев
    30
    Красильниченко
    64
    Ланин
    35
    Енин
    44
    Чичинадзе
    24
    Будагян
    15
    Родионов
    9
    Уридия
    3-2-3-1-1
    24
    Терновский
    11
    Темников
    30
    Таказов
    28
    Байрыев
    3
    Жилов
    96
    Смирнов
    87
    Безденежных
    70
    Левин
    73
    Шарипов
    21
    Кертанов
    36
    Грузнов
    30
    Красильниченко
    36
    Воропаев
    36
    Воропаев
    30
    Красильниченко
    30
    Таказов
    37
    Веденеев
    37
    Веденеев
    30
    Таказов
    21
    Кертанов
    9
    Рейхмен
    9
    Рейхмен
    21
    Кертанов
    11
    Темников
    56
    Фаттахов
    56
    Фаттахов
    11
    Темников
    Остались в запасе
    Черноморец
    Кубань
    22
    Дмитрий Ребров
    ВР
    16
    Иван Будачев
    ВР
    14
    Никола Кумбурович
    ЦЗ
    98
    Александр Безчаснюк
    ПЗ
    95
    Александр Попович
    ОП
    14
    Давид Есимбеков
    ЦП
    7
    Антон Антонов
    ЦП
    47
    Семен Пучков
    ЦП
    54
    Дмитрий Яковлев
    ЦФ
    97
    Никита Никифоров
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Гаранин
    1
    Юрий Нестеренко
    ВР
    19
    Евгений Осипов
    ЦЗ
    22
    Никита Бакалюк
    ЦП
    8
    Георгий Махатадзе
    ЦП
    20
    Оливье Кенфак
    ЛВ
    33
    Данила Ежков
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Евсеев
    Остались в запасе
    22
    Дмитрий Ребров
    ВР
    16
    Иван Будачев
    ВР
    14
    Никола Кумбурович
    ЦЗ
    98
    Александр Безчаснюк
    ПЗ
    95
    Александр Попович
    ОП
    14
    Давид Есимбеков
    ЦП
    7
    Антон Антонов
    ЦП
    47
    Семен Пучков
    ЦП
    54
    Дмитрий Яковлев
    ЦФ
    97
    Никита Никифоров
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Юрий Нестеренко
    ВР
    19
    Евгений Осипов
    ЦЗ
    22
    Никита Бакалюк
    ЦП
    8
    Георгий Махатадзе
    ЦП
    20
    Оливье Кенфак
    ЛВ
    33
    Данила Ежков
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Гаранин
    Главный тренер
    Вадим Евсеев
    Статистика матча Черноморец - Кубань
    2
    Желтые карточки
    0
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Кубани», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Кубань»

    «Черноморец» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 11:40
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