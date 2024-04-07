Колос
07.04.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Матч завершен
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Металлист 1925
23' Ранжел
47' А. Борячук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
15
Александр Черноморец
ЛЗ
27
Валерий Лучкевич
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
70
Дмитрий Топалов
ЛВ
11
Ранжел
ЦФ
99
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Металлист 1925
37
Олег Мозиль
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
28
Артем Габелок
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
9
Андрей Борячук
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
14
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Колос
1
Валентин Горох
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
3
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Catalin Cucos
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
14
Вадим Милько
ЦП
69
Олег Ильин
ПВ
8
Владислав Велетень
ПВ
20
Roman Mysak
ЦФ
22
Денис Безбородько
ЦФ
17
Anton Salabay
ЦФ
Металлист 1925
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
30
Никита Безуглый
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
6
Бека Вачиберадзе
ЦП
40
Samuel Obinaiia
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
4-3-1-2
23
Фесюн
15
Черноморец
5
Бондаренко
6
Бурда
27
Лучкевич
10
Ореховский
90
Богданов
9
Цуриков
70
Топалов
99
Паулаускас
11
Ранжел
4-2-1-3
37
Мозиль
2
Капинус
74
Фарина
32
Имереков
29
Жичиков
28
Габелок
80
Юрченко
22
Дмитренко
14
Юсов
97
Сидоров
9
Борячук
10
Ореховский
7
Демченко
7
Демченко
10
Ореховский
90
Богданов
14
Милько
14
Милько
90
Богданов
11
Ранжел
69
Ильин
69
Ильин
11
Ранжел
70
Топалов
8
Велетень
8
Велетень
70
Топалов
99
Паулаускас
22
Безбородько
22
Безбородько
99
Паулаускас
9
Борячук
30
Безуглый
30
Безуглый
9
Борячук
29
Жичиков
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Жичиков
Остались в запасе
Колос
Металлист 1925
1
Валентин Горох
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
3
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Catalin Cucos
ЦЗ
20
Roman Mysak
ЦФ
17
Anton Salabay
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
20
Вадим Червак
ЦЗ
6
Бека Вачиберадзе
ЦП
40
Samuel Obinaiia
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Валентин Горох
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
3
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Catalin Cucos
ЦЗ
20
Roman Mysak
ЦФ
17
Anton Salabay
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
20
Вадим Червак
ЦЗ
6
Бека Вачиберадзе
ЦП
40
Samuel Obinaiia
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Колос - Металлист 1925
3
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Металлиста», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.
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