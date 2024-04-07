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    • «Колос» – «Металлист»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Колос» – «Металлист»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Колос
    07.04.2024, воскресенье, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 23 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Металлист 1925
    23' Ранжел
    47' А. Борячук
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Колос
    23
    Кирилл Фесюн
    ВР
    15
    Александр Черноморец
    ЛЗ
    27
    Валерий Лучкевич
    ЦЗ
    5
    Валерий Бондаренко
    ЦЗ
    6
    Никита Бурда
    ЦЗ
    10
    Павел Ореховский
    ЦП
    90
    Андрей Богданов
    ЦП
    9
    Андрей Цуриков
    ЦП
    70
    Дмитрий Топалов
    ЛВ
    11
    Ранжел
    ЦФ
    99
    Гитис Паулаускас
    ЦФ
    Главный тренер
    Ярослав Вишняк
    Металлист 1925
    37
    Олег Мозиль
    ВР
    74
    Марьян Фарина
    ЦЗ
    32
    Максим Имереков
    ЦЗ
    29
    Максим Жичиков
    ПЗ
    2
    Дмитрий Капинус
    ПЗ
    28
    Артем Габелок
    ЦП
    80
    Владлен Юрченко
    ЦП
    22
    Владислав Дмитренко
    ЛВ
    9
    Андрей Борячук
    ЦФ
    97
    Алексей Сидоров
    ЦФ
    14
    Дмитрий Юсов
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Скрипник
    Колос
    1
    Валентин Горох
    ВР
    29
    Владислав Емец
    ЛЗ
    3
    Роман Гончаренко
    ЦЗ
    2
    Catalin Cucos
    ЦЗ
    7
    Александр Демченко
    ОП
    14
    Вадим Милько
    ЦП
    69
    Олег Ильин
    ПВ
    8
    Владислав Велетень
    ПВ
    20
    Roman Mysak
    ЦФ
    22
    Денис Безбородько
    ЦФ
    17
    Anton Salabay
    ЦФ
    Металлист 1925
    1
    Денис Сидоренко
    ВР
    23
    Yaroslav Protsenko
    ВР
    30
    Никита Безуглый
    ЦЗ
    20
    Вадим Червак
    ЦЗ
    6
    Бека Вачиберадзе
    ЦП
    40
    Samuel Obinaiia
    ЦП
    19
    Денис Гармаш
    АП
    24
    Раймонд Овусу
    ЦФ
    4-3-1-2
    23
    Фесюн
    15
    Черноморец
    5
    Бондаренко
    6
    Бурда
    27
    Лучкевич
    10
    Ореховский
    90
    Богданов
    9
    Цуриков
    70
    Топалов
    99
    Паулаускас
    11
    Ранжел
    4-2-1-3
    37
    Мозиль
    2
    Капинус
    74
    Фарина
    32
    Имереков
    29
    Жичиков
    28
    Габелок
    80
    Юрченко
    22
    Дмитренко
    14
    Юсов
    97
    Сидоров
    9
    Борячук
    10
    Ореховский
    7
    Демченко
    7
    Демченко
    10
    Ореховский
    90
    Богданов
    14
    Милько
    14
    Милько
    90
    Богданов
    11
    Ранжел
    69
    Ильин
    69
    Ильин
    11
    Ранжел
    70
    Топалов
    8
    Велетень
    8
    Велетень
    70
    Топалов
    99
    Паулаускас
    22
    Безбородько
    22
    Безбородько
    99
    Паулаускас
    9
    Борячук
    30
    Безуглый
    30
    Безуглый
    9
    Борячук
    29
    Жичиков
    19
    Гармаш
    19
    Гармаш
    29
    Жичиков
    Остались в запасе
    Колос
    Металлист 1925
    1
    Валентин Горох
    ВР
    29
    Владислав Емец
    ЛЗ
    3
    Роман Гончаренко
    ЦЗ
    2
    Catalin Cucos
    ЦЗ
    20
    Roman Mysak
    ЦФ
    17
    Anton Salabay
    ЦФ
    Главный тренер
    Ярослав Вишняк
    1
    Денис Сидоренко
    ВР
    23
    Yaroslav Protsenko
    ВР
    20
    Вадим Червак
    ЦЗ
    6
    Бека Вачиберадзе
    ЦП
    40
    Samuel Obinaiia
    ЦП
    24
    Раймонд Овусу
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Скрипник
    Остались в запасе
    1
    Валентин Горох
    ВР
    29
    Владислав Емец
    ЛЗ
    3
    Роман Гончаренко
    ЦЗ
    2
    Catalin Cucos
    ЦЗ
    20
    Roman Mysak
    ЦФ
    17
    Anton Salabay
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Денис Сидоренко
    ВР
    23
    Yaroslav Protsenko
    ВР
    20
    Вадим Червак
    ЦЗ
    6
    Бека Вачиберадзе
    ЦП
    40
    Samuel Obinaiia
    ЦП
    24
    Раймонд Овусу
    ЦФ
    Главный тренер
    Ярослав Вишняк
    Главный тренер
    Виктор Скрипник
    Статистика матча Колос - Металлист 1925
    3
    Желтые карточки
    3
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Металлиста», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Металлист»

    «Колос» – «Металлист»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 11:05
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