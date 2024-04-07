Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Металлиста», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Металлист»