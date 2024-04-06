Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    «Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Атлетик
    06.04.2024, суббота, 23:00
    Испания. Кубок, Финал
    1 : 1
    Счет по пенальти – 4 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Мальорка
    50' О. Сансет
    21' Д. Родригес
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Атлетик
    13
    Хулен Агирресабала
    ВР
    17
    Юри Бершиче
    ЛЗ
    4
    Айтор Паредес
    ЦЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    18
    Оскар де Маркос
    (К) ПЗ
    24
    Беньят Прадос
    ЦП
    16
    Иньиго Руис де Галаррета
    ЦП
    8
    Ойан Сансет
    АП
    11
    Нико Уильямс
    ПВ
    9
    Иньяки Уильямс
    ЦФ
    12
    Горка Гурусета
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Мальорка
    13
    Доминик Грейф
    ВР
    3
    Антонио Латорре
    ЛЗ
    6
    Хосе Копете
    ЦЗ
    21
    Антонио Райо
    (К) ЦЗ
    24
    Мартин Вальент
    ЦЗ
    20
    Джованни Гонсалес
    ПЗ
    12
    Саму Кошта
    ОП
    10
    Серхи Дардер
    ЦП
    14
    Дани Родригес
    АП
    7
    Ведат Мурики
    ЦФ
    17
    Кайл Ларин
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Атлетик
    1
    Унаи Симон
    ВР
    19
    Иманол Гарсия де Альбенис
    ЛЗ
    15
    Иньиго Леке
    ПЗ
    6
    Микель Весга
    ОП
    21
    Андер Эррера
    ЦП
    14
    Дани Гарсия
    ЦП
    30
    Унаи Гомес
    АП
    10
    Икер Муньяин
    АП
    7
    Алекс Беренгер
    ПВ
    20
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    22
    Рауль Гарсия
    ЦФ
    Мальорка
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    11
    Хауме Коста
    ЛЗ
    2
    Матия Настасич
    ЦЗ
    4
    Сиб ван дер Хейден
    ЦЗ
    15
    Пабло Маффео
    ПЗ
    5
    Омар Маскарель
    ОП
    18
    Антонио Санчес
    ЦП
    8
    Мануэль Морланес
    ЦП
    23
    Неманья Радоньич
    ЛВ
    9
    Абдон
    ЦФ
    4-2-2-2
    13
    Агирресабала
    17
    Бершиче
    4
    Паредес
    5
    Вивиан
    18
    де Маркос
    24
    Прадос
    16
    Руис де Галаррета
    8
    Сансет
    11
    Уильямс
    12
    Гурусета
    9
    Уильямс
    3-3-1-1-2
    13
    Грейф
    6
    Копете
    21
    Райо
    24
    Вальент
    20
    Гонсалес
    12
    Кошта
    3
    Латорре
    10
    Дардер
    14
    Родригес
    17
    Ларин
    7
    Мурики
    17
    Бершиче
    15
    Леке
    15
    Леке
    17
    Бершиче
    24
    Прадос
    6
    Весга
    6
    Весга
    24
    Прадос
    16
    Руис де Галаррета
    30
    Гомес
    30
    Гомес
    16
    Руис де Галаррета
    8
    Сансет
    10
    Муньяин
    10
    Муньяин
    8
    Сансет
    9
    Уильямс
    7
    Беренгер
    7
    Беренгер
    9
    Уильямс
    12
    Гурусета
    22
    Гарсия
    22
    Гарсия
    12
    Гурусета
    6
    Копете
    2
    Настасич
    2
    Настасич
    6
    Копете
    3
    Латорре
    4
    ван дер Хейден
    4
    ван дер Хейден
    3
    Латорре
    24
    Вальент
    15
    Маффео
    15
    Маффео
    24
    Вальент
    17
    Ларин
    18
    Санчес
    18
    Санчес
    17
    Ларин
    10
    Дардер
    8
    Морланес
    8
    Морланес
    10
    Дардер
    14
    Родригес
    23
    Радоньич
    23
    Радоньич
    14
    Родригес
    Остались в запасе
    Атлетик
    Мальорка
    1
    Унаи Симон
    ВР
    19
    Иманол Гарсия де Альбенис
    ЛЗ
    21
    Андер Эррера
    ЦП
    14
    Дани Гарсия
    ЦП
    20
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    11
    Хауме Коста
    ЛЗ
    5
    Омар Маскарель
    ОП
    9
    Абдон
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Остались в запасе
    1
    Унаи Симон
    ВР
    19
    Иманол Гарсия де Альбенис
    ЛЗ
    21
    Андер Эррера
    ЦП
    14
    Дани Гарсия
    ЦП
    20
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    11
    Хауме Коста
    ЛЗ
    5
    Омар Маскарель
    ОП
    9
    Абдон
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Статистика матча Атлетик - Мальорка
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    30
    13
    Удары в створ
    7
    5
    Владение мячом %
    69
    31
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    8
    4
    Нарушения
    15
    25
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    714
    333
    Сейвы
    4
    6
    Точность передач %
    84
    63
    Удары мимо ворот
    12
    5
    Блокированные удары
    11
    3
    Удары из пределов штрафной
    12
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    18
    6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Мальорки», финал Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Мальорка»

    Атлетик-Мальорка смотреть онлайн 6 апреля

    Новости по теме
    Кубок Испании. «Атлетик» впервые за 40 лет взял трофей, победив в финале «Мальорку» в серии пенальти
    «Атлетик» – «Мальорка»: прогноз на финал Кубка Испании, 6 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2024 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+