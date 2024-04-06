Атлетик
06.04.2024, суббота, 23:00
Испания. Кубок, Финал
Испания. Кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Матч завершен
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Мальорка
50' О. Сансет
21' Д. Родригес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
13
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
6
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Райо
(К) ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ведат Мурики
ЦФ
17
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
2
Матия Настасич
ЦЗ
4
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
18
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
23
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
4
Паредес
5
Вивиан
18
де Маркос
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
11
Уильямс
12
Гурусета
9
Уильямс
3-3-1-1-2
13
Грейф
6
Копете
21
Райо
24
Вальент
20
Гонсалес
12
Кошта
3
Латорре
10
Дардер
14
Родригес
17
Ларин
7
Мурики
17
Бершиче
15
Леке
15
Леке
17
Бершиче
24
Прадос
6
Весга
6
Весга
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
30
Гомес
30
Гомес
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
12
Гурусета
22
Гарсия
22
Гарсия
12
Гурусета
6
Копете
2
Настасич
2
Настасич
6
Копете
3
Латорре
4
ван дер Хейден
4
ван дер Хейден
3
Латорре
24
Вальент
15
Маффео
15
Маффео
24
Вальент
17
Ларин
18
Санчес
18
Санчес
17
Ларин
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
23
Радоньич
23
Радоньич
14
Родригес
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Предраг Райкович
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
5
Омар Маскарель
ОП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
5
Омар Маскарель
ОП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
2
Всего ударов по воротам
30
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Мальорки», финал Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «OKKO».
- Игру будет транслировать «Pari».