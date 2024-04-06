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    • «Хайденхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    «Хайденхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Хайденхайм
    06.04.2024, суббота, 16:30
    Германия. Бундеслига, 28 тур
    3 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Бавария
    50' К. Сесса
    51' Т. Кляйнденст
    79' Т. Кляйнденст
    38' Г. Кейн
    45' С. Гнабри
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Хайденхайм
    1
    Кевин Мюллер
    ВР
    19
    Йонас Ференбах
    ЛЗ
    5
    Бенедикт Гимбер
    ЦЗ
    6
    Патрик Майнка
    (К) ЦЗ
    33
    Леннард Мэлони
    ЦЗ
    23
    Омар Траоре
    ПЗ
    3
    Ян Шеппнер
    ЦП
    21
    Адриан Бек
    АП
    37
    Ян-Никлас Бесте
    ЛВ
    8
    Эрен Динкчи
    ЦФ
    10
    Тим Кляйнденст
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Шмидт
    Бавария
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    6
    Йозуа Киммих
    ОП
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    42
    Джамал Мусиала
    АП
    7
    Серж Гнабри
    ПВ
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    25
    Томас Мюллер
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Хайденхайм
    22
    Витус Эйхер
    ВР
    4
    Тим Зирслебен
    ЦЗ
    2
    Марнон Буш
    ПЗ
    16
    Кевин Сесса
    ЦП
    17
    Флориан Пик
    ЛВ
    9
    Штефан Шиммер
    ЦФ
    18
    Марвин Пьеринджер
    ЦФ
    11
    Денис Томалья
    ЦФ
    24
    Кристиан Кюльветтер
    ЦФ
    Бавария
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    22
    Рафаэль Геррейру
    ЛЗ
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    4
    Матейс де Лигт
    ЦЗ
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    3-2-1-2-2
    1
    Мюллер
    5
    Гимбер
    6
    Майнка
    33
    Мэлони
    19
    Ференбах
    23
    Траоре
    3
    Шеппнер
    37
    Бесте
    21
    Бек
    10
    Кляйнденст
    8
    Динкчи
    3-1-2-2-2
    26
    Ульрайх
    3
    Мин-Джэ
    2
    Упамекано
    19
    Дэвис
    6
    Киммих
    8
    Горецка
    27
    Лаймер
    7
    Гнабри
    42
    Мусиала
    25
    Мюллер
    9
    Кейн
    19
    Ференбах
    2
    Буш
    2
    Буш
    19
    Ференбах
    3
    Шеппнер
    16
    Сесса
    16
    Сесса
    3
    Шеппнер
    8
    Динкчи
    17
    Пик
    17
    Пик
    8
    Динкчи
    21
    Бек
    18
    Пьеринджер
    18
    Пьеринджер
    21
    Бек
    37
    Бесте
    11
    Томалья
    11
    Томалья
    37
    Бесте
    25
    Мюллер
    22
    Геррейру
    22
    Геррейру
    25
    Мюллер
    8
    Горецка
    17
    Сарагоса
    17
    Сарагоса
    8
    Горецка
    42
    Мусиала
    13
    Чупо-Мотинг
    13
    Чупо-Мотинг
    42
    Мусиала
    7
    Гнабри
    39
    Тель
    39
    Тель
    7
    Гнабри
    Остались в запасе
    Хайденхайм
    Бавария
    22
    Витус Эйхер
    ВР
    4
    Тим Зирслебен
    ЦЗ
    9
    Штефан Шиммер
    ЦФ
    24
    Кристиан Кюльветтер
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Шмидт
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    4
    Матейс де Лигт
    ЦЗ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Остались в запасе
    22
    Витус Эйхер
    ВР
    4
    Тим Зирслебен
    ЦЗ
    9
    Штефан Шиммер
    ЦФ
    24
    Кристиан Кюльветтер
    ЦФ
    Остались в запасе
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    4
    Матейс де Лигт
    ЦЗ
    Главный тренер
    Франк Шмидт
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Статистика матча Хайденхайм - Бавария
    2
    Всего ударов по воротам
    9
    15
    Удары в створ
    4
    7
    Владение мячом %
    33
    67
    Желтые карточки
    2
    0
    Угловые удары
    3
    3
    Нарушения
    9
    8
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    307
    656
    Сейвы
    5
    1
    Точность передач %
    74
    87
    Удары мимо ворот
    2
    3
    Блокированные удары
    3
    5
    Удары из пределов штрафной
    5
    12
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.49
    2.07
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Баварии», 28-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм»«Бавария»

    «Хайденхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 12:16
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