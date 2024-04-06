Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Баварии», 28-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Бавария»