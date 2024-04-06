Хайденхайм
06.04.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 2
Матч завершен
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Бавария
50' К. Сесса
51' Т. Кляйнденст
79' Т. Кляйнденст
38' Г. Кейн
45' С. Гнабри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
1
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
5
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
33
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
25
Томас Мюллер
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
16
Кевин Сесса
ЦП
17
Флориан Пик
ЛВ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
11
Денис Томалья
ЦФ
24
Кристиан Кюльветтер
ЦФ
Бавария
18
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Мюллер
5
Гимбер
6
Майнка
33
Мэлони
19
Ференбах
23
Траоре
3
Шеппнер
37
Бесте
21
Бек
10
Кляйнденст
8
Динкчи
3-1-2-2-2
26
Ульрайх
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
8
Горецка
27
Лаймер
7
Гнабри
42
Мусиала
25
Мюллер
9
Кейн
19
Ференбах
2
Буш
2
Буш
19
Ференбах
3
Шеппнер
16
Сесса
16
Сесса
3
Шеппнер
8
Динкчи
17
Пик
17
Пик
8
Динкчи
21
Бек
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
21
Бек
37
Бесте
11
Томалья
11
Томалья
37
Бесте
25
Мюллер
22
Геррейру
22
Геррейру
25
Мюллер
8
Горецка
17
Сарагоса
17
Сарагоса
8
Горецка
42
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
42
Мусиала
7
Гнабри
39
Тель
39
Тель
7
Гнабри
Остались в запасе
Хайденхайм
Бавария
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
24
Кристиан Кюльветтер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
18
Даниэль Перец
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
24
Кристиан Кюльветтер
ЦФ
Остались в запасе
18
Даниэль Перец
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Хайденхайм - Бавария
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Баварии», 28-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».