Акрон
06.04.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
2 : 1
Матч завершен
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Торпедо
18' К. Савичев
36' Н. Глушков
8' А. Иваньков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
1
Сергей Волков
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
20
Артур Галоян
АП
10
Максим Палиенко
АП
9
Никита Глушков
ЛВ
77
Константин Савичев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
2
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
11
Даниил Шамкин
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
16
Йорди Рейна
ЦФ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Акрон
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Сергей Макаров
ОП
8
Евгений Песегов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
22
Владислав Галкин
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Торпедо
87
Андрей Костин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Александр Гуз
ОП
97
Марио Чурич
ОП
15
Александр Орехов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
19
Тимур Мелекесцев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Георгий Гонгадзе
ЦФ
3-1-3-3
1
Волков
20
Димоски
15
Данилкин
26
Анджелкович
27
Чудин
9
Глушков
10
Палиенко
23
Данилин
11
Понсе
20
Галоян
77
Савичев
4-1-3-2
12
Бабурин
99
Шевченко
3
Иваньков
2
Бородин
90
Роганович
65
Москвичев
8
Тугарев
11
Шамкин
17
Горбунов
9
Стефанович
16
Рейна
10
Палиенко
6
Макаров
6
Макаров
10
Палиенко
23
Данилин
22
Галкин
22
Галкин
23
Данилин
11
Понсе
70
Эльдарушев
70
Эльдарушев
11
Понсе
65
Москвичев
97
Чурич
97
Чурич
65
Москвичев
11
Шамкин
15
Орехов
15
Орехов
11
Шамкин
8
Тугарев
19
Мелекесцев
19
Мелекесцев
8
Тугарев
9
Стефанович
21
Гонгадзе
21
Гонгадзе
9
Стефанович
Остались в запасе
Акрон
Торпедо
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
8
Евгений Песегов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
87
Андрей Костин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Александр Гуз
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
8
Евгений Песегов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
87
Андрей Костин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Александр Гуз
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Акрон - Торпедо
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Торпедо», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
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