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    • «Гранада» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024

    «Гранада» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024

    Гранада
    04.04.2024, четверг, 21:00
    Испания. Примера, 26 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Валенсия
    77' А. Алмейда
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Гранада
    25
    Аугусто Баталья
    ВР
    15
    Карлос Нева
    (К) ЛЗ
    2
    Бруно Мендес
    ЦЗ
    14
    Игнаси Микел
    ЦЗ
    4
    Мигель Рубио
    ЦЗ
    23
    Жерар Гумбау
    ОП
    20
    Серхио Руис
    ЦП
    11
    Мюрто Узуни
    ЛВ
    19
    Факундо Пельистри
    ПВ
    7
    Лукас Бойе
    ЦФ
    17
    Тео Корбяну
    ЦФ
    Главный тренер
    Александер Медина
    Валенсия
    25
    Георгий Мамардашвили
    ВР
    15
    Дженк Озкаджар
    ЦЗ
    3
    Кристиан Москера
    ЦЗ
    12
    Тьерри Корреа
    (К) ПЗ
    20
    Димитри Фулкье
    ПЗ
    18
    Пепелу
    ЦП
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    23
    Фран Перес
    ПВ
    7
    Серхи Каньос
    ПВ
    9
    Уго Дуро
    ЦФ
    16
    Диего Лопес
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Гранада
    13
    Марк Мартинес
    ВР
    3
    Файто Мауасса
    ЛЗ
    28
    Рауль Торренте
    ЦЗ
    12
    Рикард Санчес
    ЦЗ
    22
    Камиль Пиатковски
    ЦЗ
    6
    Мартин Онгла
    ЦЗ
    24
    Гонсало Вильяр
    ЦП
    10
    Антонио Пуэртас
    ПВ
    21
    Оскар Мелендо
    ПВ
    18
    Камил Йозвяк
    ЦФ
    8
    Матиас Аресо
    ЦФ
    9
    Хосе Кальехон
    ЦФ
    Валенсия
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    1
    Хауме
    ВР
    21
    Хесус Васкес
    ЛЗ
    34
    Ярек Гасиоровски
    ЦЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    10
    Андре Алмейда
    ЦП
    11
    Петер Федерико
    ПВ
    27
    Пабло Госальбес
    ЦФ
    22
    Альберто Мари
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    25
    Баталья
    15
    Нева
    14
    Микел
    4
    Рубио
    2
    Мендес
    23
    Гумбау
    20
    Руис
    11
    Узуни
    19
    Пельистри
    17
    Корбяну
    7
    Бойе
    4-2-2-2
    25
    Мамардашвили
    20
    Фулкье
    15
    Озкаджар
    3
    Москера
    12
    Корреа
    18
    Пепелу
    8
    Гуэрра
    7
    Каньос
    23
    Перес
    16
    Лопес
    9
    Дуро
    2
    Мендес
    12
    Санчес
    12
    Санчес
    2
    Мендес
    20
    Руис
    24
    Вильяр
    24
    Вильяр
    20
    Руис
    17
    Корбяну
    18
    Йозвяк
    18
    Йозвяк
    17
    Корбяну
    11
    Узуни
    8
    Аресо
    8
    Аресо
    11
    Узуни
    20
    Фулкье
    21
    Васкес
    21
    Васкес
    20
    Фулкье
    7
    Каньос
    10
    Алмейда
    10
    Алмейда
    7
    Каньос
    9
    Дуро
    22
    Мари
    22
    Мари
    9
    Дуро
    Остались в запасе
    Гранада
    Валенсия
    13
    Марк Мартинес
    ВР
    3
    Файто Мауасса
    ЛЗ
    28
    Рауль Торренте
    ЦЗ
    22
    Камиль Пиатковски
    ЦЗ
    6
    Мартин Онгла
    ЦЗ
    10
    Антонио Пуэртас
    ПВ
    21
    Оскар Мелендо
    ПВ
    9
    Хосе Кальехон
    ЦФ
    Главный тренер
    Александер Медина
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    1
    Хауме
    ВР
    34
    Ярек Гасиоровски
    ЦЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    11
    Петер Федерико
    ПВ
    27
    Пабло Госальбес
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Остались в запасе
    13
    Марк Мартинес
    ВР
    3
    Файто Мауасса
    ЛЗ
    28
    Рауль Торренте
    ЦЗ
    22
    Камиль Пиатковски
    ЦЗ
    6
    Мартин Онгла
    ЦЗ
    10
    Антонио Пуэртас
    ПВ
    21
    Оскар Мелендо
    ПВ
    9
    Хосе Кальехон
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    1
    Хауме
    ВР
    34
    Ярек Гасиоровски
    ЦЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    11
    Петер Федерико
    ПВ
    27
    Пабло Госальбес
    ЦФ
    Главный тренер
    Александер Медина
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Статистика матча Гранада - Валенсия
    3
    Всего ударов по воротам
    13
    6
    Удары в створ
    3
    2
    Владение мячом %
    57
    43
    Желтые карточки
    3
    0
    Угловые удары
    5
    4
    Нарушения
    20
    15
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    429
    325
    Сейвы
    1
    3
    Точность передач %
    73
    65
    Удары мимо ворот
    7
    3
    Блокированные удары
    3
    1
    Удары из пределов штрафной
    6
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0.73
    0.36
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гранада» против «Валенсии», 26-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гранада» – «Валенсия»

    «Гранада» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2024 10:58
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