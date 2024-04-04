Гранада
04.04.2024, четверг, 21:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Матч завершен
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Валенсия
77' А. Алмейда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Аугусто Баталья
ВР
15
Карлос Нева
(К) ЛЗ
2
Бруно Мендес
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
23
Жерар Гумбау
ОП
20
Серхио Руис
ЦП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
19
Факундо Пельистри
ПВ
7
Лукас Бойе
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
(К) ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
23
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Гранада
13
Марк Мартинес
ВР
3
Файто Мауасса
ЛЗ
28
Рауль Торренте
ЦЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
22
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
24
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Антонио Пуэртас
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Матиас Аресо
ЦФ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
34
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
19
Селим Амалла
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
11
Петер Федерико
ПВ
27
Пабло Госальбес
ЦФ
22
Альберто Мари
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Баталья
15
Нева
14
Микел
4
Рубио
2
Мендес
23
Гумбау
20
Руис
11
Узуни
19
Пельистри
17
Корбяну
7
Бойе
4-2-2-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
15
Озкаджар
3
Москера
12
Корреа
18
Пепелу
8
Гуэрра
7
Каньос
23
Перес
16
Лопес
9
Дуро
2
Мендес
12
Санчес
12
Санчес
2
Мендес
20
Руис
24
Вильяр
24
Вильяр
20
Руис
17
Корбяну
18
Йозвяк
18
Йозвяк
17
Корбяну
11
Узуни
8
Аресо
8
Аресо
11
Узуни
20
Фулкье
21
Васкес
21
Васкес
20
Фулкье
7
Каньос
10
Алмейда
10
Алмейда
7
Каньос
9
Дуро
22
Мари
22
Мари
9
Дуро
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
13
Марк Мартинес
ВР
3
Файто Мауасса
ЛЗ
28
Рауль Торренте
ЦЗ
22
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
10
Антонио Пуэртас
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
34
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
19
Селим Амалла
ЦП
11
Петер Федерико
ПВ
27
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
3
Файто Мауасса
ЛЗ
28
Рауль Торренте
ЦЗ
22
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
10
Антонио Пуэртас
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
34
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
19
Селим Амалла
ЦП
11
Петер Федерико
ПВ
27
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Гранада - Валенсия
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Гранада» против «Валенсии», 26-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гранада» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».