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    • «Заря» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024

    «Заря» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024

    Заря
    04.04.2024, четверг, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 6 тур
    0 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Динамо
    7' А. Андриевский
    22' В. Кабаев
    67' В. Бражко
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Заря
    1
    Александр Сапутин
    ВР
    47
    Роман Вантух
    ЛЗ
    55
    Джордан
    ЦЗ
    2
    Богдан Бутко
    ЦЗ
    44
    Арсений Батагов
    ОП
    21
    Яков Башич
    ЦП
    39
    Эдуардо Герреро
    ЦП
    7
    Денис Антюх
    ЛВ
    20
    Вячеслав Чурко
    ПВ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    22
    Петар Мичин
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Динамо
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    2
    Константин Вивчаренко
    ЛЗ
    25
    Максим Дячук
    ЦЗ
    4
    Денис Попов
    ЦЗ
    24
    Александр Тымчик
    ПЗ
    6
    Владимир Бражко
    ОП
    18
    Александр Андриевский
    ЦП
    10
    Николай Шапаренко
    ЦП
    22
    Владислав Кабаев
    АП
    9
    Назар Волошин
    ПВ
    11
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Заря
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    70
    Игорь Кирюханцев
    ПЗ
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    80
    Guilherme Smith
    ЦФ
    11
    Алиуне Ндур
    ЦФ
    Динамо
    51
    Валентин Моргун
    ВР
    35
    Руслан Нещерет
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    34
    Александр Сирота
    ЦЗ
    40
    Кристиан Биловар
    ЦЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    77
    Бенито
    ЛВ
    30
    Самба Диалло
    ЛВ
    7
    Андрей Ярмоленко
    ПВ
    21
    Владислав Супряга
    ЦФ
    99
    Matvii Ponomarenko
    ЦФ
    3-1-2-2-2
    1
    Сапутин
    47
    Вантух
    2
    Бутко
    55
    Джордан
    44
    Батагов
    21
    Башич
    39
    Герреро
    7
    Антюх
    20
    Чурко
    22
    Мичин
    19
    Бугай
    4-1-2-2-1
    1
    Бущан
    24
    Тымчик
    25
    Дячук
    4
    Попов
    2
    Вивчаренко
    6
    Бражко
    18
    Андриевский
    10
    Шапаренко
    9
    Волошин
    22
    Кабаев
    11
    Ванат
    7
    Антюх
    70
    Кирюханцев
    70
    Кирюханцев
    7
    Антюх
    39
    Герреро
    8
    Хахлев
    8
    Хахлев
    39
    Герреро
    20
    Чурко
    9
    Мишнев
    9
    Мишнев
    20
    Чурко
    22
    Мичин
    4
    Азиангбе
    4
    Азиангбе
    22
    Мичин
    19
    Бугай
    11
    Ндур
    11
    Ндур
    19
    Бугай
    11
    Ванат
    77
    Бенито
    77
    Бенито
    11
    Ванат
    10
    Шапаренко
    30
    Диалло
    30
    Диалло
    10
    Шапаренко
    9
    Волошин
    7
    Ярмоленко
    7
    Ярмоленко
    9
    Волошин
    Остались в запасе
    Заря
    Динамо
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    80
    Guilherme Smith
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    51
    Валентин Моргун
    ВР
    35
    Руслан Нещерет
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    34
    Александр Сирота
    ЦЗ
    40
    Кристиан Биловар
    ЦЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    21
    Владислав Супряга
    ЦФ
    99
    Matvii Ponomarenko
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Остались в запасе
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    53
    Дмитрий Мацапура
    ВР
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    80
    Guilherme Smith
    ЦФ
    Остались в запасе
    51
    Валентин Моргун
    ВР
    35
    Руслан Нещерет
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    34
    Александр Сирота
    ЦЗ
    40
    Кристиан Биловар
    ЦЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    21
    Владислав Супряга
    ЦФ
    99
    Matvii Ponomarenko
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Статистика матча Заря - Динамо
    2
    1
    Желтые карточки
    2
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Динамо», 6-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Динамо»

    «Заря» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2024 10:26
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