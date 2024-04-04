Заря
04.04.2024, четверг, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Матч завершен
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Динамо
7' А. Андриевский
22' В. Кабаев
67' В. Бражко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
47
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
21
Яков Башич
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Денис Антюх
ЛВ
20
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
25
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Заря
30
Никита Турбаевский
ВР
53
Дмитрий Мацапура
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Алексей Хахлев
ЦП
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
80
Guilherme Smith
ЦФ
11
Алиуне Ндур
ЦФ
Динамо
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
77
Бенито
ЛВ
30
Самба Диалло
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Сапутин
47
Вантух
2
Бутко
55
Джордан
44
Батагов
21
Башич
39
Герреро
7
Антюх
20
Чурко
22
Мичин
19
Бугай
4-1-2-2-1
1
Бущан
24
Тымчик
25
Дячук
4
Попов
2
Вивчаренко
6
Бражко
18
Андриевский
10
Шапаренко
9
Волошин
22
Кабаев
11
Ванат
7
Антюх
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
7
Антюх
39
Герреро
8
Хахлев
8
Хахлев
39
Герреро
20
Чурко
9
Мишнев
9
Мишнев
20
Чурко
22
Мичин
4
Азиангбе
4
Азиангбе
22
Мичин
19
Бугай
11
Ндур
11
Ндур
19
Бугай
11
Ванат
77
Бенито
77
Бенито
11
Ванат
10
Шапаренко
30
Диалло
30
Диалло
10
Шапаренко
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
Остались в запасе
Заря
Динамо
30
Никита Турбаевский
ВР
53
Дмитрий Мацапура
ВР
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
80
Guilherme Smith
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
21
Владислав Супряга
ЦФ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
30
Никита Турбаевский
ВР
53
Дмитрий Мацапура
ВР
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
80
Guilherme Smith
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
21
Владислав Супряга
ЦФ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Заря - Динамо
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Динамо», 6-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».