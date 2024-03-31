Алания
31.03.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 1
Матч завершен
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Черноморец
34' Н. Гиоргобиани (П)
75' А. Антонов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
1
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
77
Алан Хабалов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Олег Красильниченко
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
81
Никита Мельников
ЦЗ
5
Виктор Гараев
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
27
Даниил Гурченко
ПВ
9
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
63
Давид Караев
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
62
Иван Будачев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Александр Попович
ОП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
24
Юрий Будагян
ЦП
37
Семен Пучков
ЦП
69
Илья Родионов
АП
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
30
Шавлохов
15
Цаллагов
70
Дауров
77
Хабалов
6
Тарба
99
Гиоргобиани
11
Чочиев
14
Машуков
3-4-1-1-1
1
Фролкин
4
Кумбурович
81
Мельников
5
Гараев
44
Чичинадзе
64
Ланин
35
Енин
30
Красильниченко
7
Антонов
27
Гурченко
9
Уридия
30
Шавлохов
4
Качмазов
4
Качмазов
30
Шавлохов
6
Тарба
10
Хадарцев
10
Хадарцев
6
Тарба
70
Дауров
13
Засеев
13
Засеев
70
Дауров
11
Чочиев
22
Цараев
22
Цараев
11
Чочиев
14
Машуков
63
Караев
63
Караев
14
Машуков
30
Красильниченко
36
Воропаев
36
Воропаев
30
Красильниченко
4
Кумбурович
17
Фомин
17
Фомин
4
Кумбурович
Остались в запасе
Алания
Черноморец
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
22
Дмитрий Ребров
ВР
62
Иван Будачев
ВР
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Александр Попович
ОП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
24
Юрий Будагян
ЦП
37
Семен Пучков
ЦП
69
Илья Родионов
АП
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
62
Иван Будачев
ВР
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Александр Попович
ОП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
24
Юрий Будагян
ЦП
37
Семен Пучков
ЦП
69
Илья Родионов
АП
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Алания - Черноморец
4
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Черноморца», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
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