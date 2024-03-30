Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Мальорки», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Мальорка»