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    • «Валенсия» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Валенсия» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Валенсия
    30.03.2024, суббота, 20:30
    Испания. Примера, 30 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Мальорка
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Валенсия
    25
    Георгий Мамардашвили
    ВР
    3
    Кристиан Москера
    ЦЗ
    15
    Дженк Озкаджар
    ЦЗ
    12
    Тьерри Корреа
    (К) ПЗ
    20
    Димитри Фулкье
    ПЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    18
    Пепелу
    ЦП
    23
    Фран Перес
    ПВ
    17
    Роман Яремчук
    ЦФ
    9
    Уго Дуро
    ЦФ
    11
    Peter González
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Мальорка
    13
    Доминик Грайф
    ВР
    11
    Хауме Коста
    (К) ЛЗ
    6
    Хосе Копете
    ЦЗ
    2
    Матия Настасич
    ЦЗ
    22
    Игнасио Видаль
    ПЗ
    20
    Джованни Гонсалес
    ПЗ
    5
    Омар Маскарель
    ОП
    10
    Серхи Дардер
    ЦП
    8
    Мануэль Морланес
    ЦП
    7
    Ведат Мурики
    ЦФ
    17
    Кайл Ларин
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Валенсия
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    1
    Хауме
    ВР
    21
    Хесус Васкес
    ЛЗ
    34
    Ярек Гасиоровски
    ЦЗ
    31
    Рубен Иранцо
    ЦЗ
    10
    Андре Алмейда
    ЦП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    30
    Уго Гонсалес
    ПВ
    22
    Альберто Мари
    ЦФ
    27
    Пабло Госальбес
    ЦФ
    16
    Диего Лопес
    ЦФ
    Мальорка
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    3
    Антонио Латорре
    ЛЗ
    21
    Антонио Райо
    ЦЗ
    4
    Сиб ван дер Хейден
    ЦЗ
    15
    Пабло Маффео
    ПЗ
    12
    Саму Кошта
    ОП
    18
    Антонио Санчес
    ЦП
    19
    Хави Льябрес
    ЦП
    14
    Дани Родригес
    АП
    23
    Неманья Радоньич
    ЛВ
    9
    Абдон
    ЦФ
    4-1-1-1-3
    25
    Мамардашвили
    12
    Корреа
    3
    Москера
    15
    Озкаджар
    20
    Фулкье
    6
    Гильямон
    18
    Пепелу
    23
    Перес
    11
    9
    Дуро
    17
    Яремчук
    3-3-2-2
    13
    Грайф
    22
    Видаль
    6
    Копете
    2
    Настасич
    20
    Гонсалес
    5
    Маскарель
    11
    Коста
    10
    Дардер
    8
    Морланес
    17
    Ларин
    7
    Мурики
    20
    Фулкье
    21
    Васкес
    21
    Васкес
    20
    Фулкье
    23
    Перес
    19
    Амалла
    19
    Амалла
    23
    Перес
    6
    Гильямон
    22
    Мари
    22
    Мари
    6
    Гильямон
    11
    Коста
    3
    Латорре
    3
    Латорре
    11
    Коста
    5
    Маскарель
    12
    Кошта
    12
    Кошта
    5
    Маскарель
    8
    Морланес
    18
    Санчес
    18
    Санчес
    8
    Морланес
    22
    Видаль
    23
    Радоньич
    23
    Радоньич
    22
    Видаль
    17
    Ларин
    9
    Абдон
    9
    Абдон
    17
    Ларин
    Остались в запасе
    Валенсия
    Мальорка
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    1
    Хауме
    ВР
    34
    Ярек Гасиоровски
    ЦЗ
    31
    Рубен Иранцо
    ЦЗ
    10
    Андре Алмейда
    ЦП
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    30
    Уго Гонсалес
    ПВ
    27
    Пабло Госальбес
    ЦФ
    16
    Диего Лопес
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    21
    Антонио Райо
    ЦЗ
    4
    Сиб ван дер Хейден
    ЦЗ
    15
    Пабло Маффео
    ПЗ
    19
    Хави Льябрес
    ЦП
    14
    Дани Родригес
    АП
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Остались в запасе
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    1
    Хауме
    ВР
    34
    Ярек Гасиоровски
    ЦЗ
    31
    Рубен Иранцо
    ЦЗ
    10
    Андре Алмейда
    ЦП
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    30
    Уго Гонсалес
    ПВ
    27
    Пабло Госальбес
    ЦФ
    16
    Диего Лопес
    ЦФ
    Остались в запасе
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    21
    Антонио Райо
    ЦЗ
    4
    Сиб ван дер Хейден
    ЦЗ
    15
    Пабло Маффео
    ПЗ
    19
    Хави Льябрес
    ЦП
    14
    Дани Родригес
    АП
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Статистика матча Валенсия - Мальорка
    2
    Всего ударов по воротам
    14
    11
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    53
    47
    Желтые карточки
    0
    2
    Угловые удары
    3
    3
    Нарушения
    8
    11
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    483
    427
    Сейвы
    3
    4
    Точность передач %
    79
    79
    Удары мимо ворот
    5
    3
    Блокированные удары
    4
    5
    Удары из пределов штрафной
    9
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.22
    0.84
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Мальорки», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Мальорка»

    Валенсия-Мальорка сомтреть онлайн 30 марта

    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 14:49
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