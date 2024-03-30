Валенсия
30.03.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Матч завершен
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Мальорка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
(К) ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
23
Фран Перес
ПВ
17
Роман Яремчук
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
11
Peter González
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Мальорка
13
Доминик Грайф
ВР
11
Хауме Коста
(К) ЛЗ
6
Хосе Копете
ЦЗ
2
Матия Настасич
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Ведат Мурики
ЦФ
17
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
34
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
31
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
19
Селим Амалла
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
30
Уго Гонсалес
ПВ
22
Альберто Мари
ЦФ
27
Пабло Госальбес
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Райо
ЦЗ
4
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
18
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
23
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Мамардашвили
12
Корреа
3
Москера
15
Озкаджар
20
Фулкье
6
Гильямон
18
Пепелу
23
Перес
11
9
Дуро
17
Яремчук
3-3-2-2
13
Грайф
22
Видаль
6
Копете
2
Настасич
20
Гонсалес
5
Маскарель
11
Коста
10
Дардер
8
Морланес
17
Ларин
7
Мурики
20
Фулкье
21
Васкес
21
Васкес
20
Фулкье
23
Перес
19
Амалла
19
Амалла
23
Перес
6
Гильямон
22
Мари
22
Мари
6
Гильямон
11
Коста
3
Латорре
3
Латорре
11
Коста
5
Маскарель
12
Кошта
12
Кошта
5
Маскарель
8
Морланес
18
Санчес
18
Санчес
8
Морланес
22
Видаль
23
Радоньич
23
Радоньич
22
Видаль
17
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
17
Ларин
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
34
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
31
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
30
Уго Гонсалес
ПВ
27
Пабло Госальбес
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
21
Антонио Райо
ЦЗ
4
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
34
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
31
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
30
Уго Гонсалес
ПВ
27
Пабло Госальбес
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
21
Антонио Райо
ЦЗ
4
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Валенсия - Мальорка
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Мальорки», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «OKKO».
- Матч будет транслировать «Фонбет».