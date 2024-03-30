Торпедо
30.03.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 0
Матч завершен
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КАМАЗ
21' А. Иваньков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
11
Даниил Шамкин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
16
Йорди Рейна
ЦФ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
КАМАЗ
41
Сергей Самок
ВР
77
Валентин Пальцев
ЛЗ
43
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
74
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
ВР
77
Александр Масалов
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
88
Александр Гуз
ОП
97
Марио Чурич
ОП
15
Александр Орехов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
19
Тимур Мелекесцев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Георгий Гонгадзе
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
15
Савелий Ратников
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
29
Ильнур Бадртдинов
АП
3-1-3-3
12
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
25
Кузьмичев
65
Москвичев
8
Тугарев
11
Шамкин
69
Манелов
9
Стефанович
16
Рейна
17
Горбунов
4-1-3-2
41
Самок
4
Абрамов
8
Стародуб
43
Иванов
77
Пальцев
22
Горелов
11
Гаглоев
7
Аюкин
42
Кириллов
74
Куль
33
Фартуна
69
Манелов
99
Шевченко
99
Шевченко
69
Манелов
9
Стефанович
97
Чурич
97
Чурич
9
Стефанович
16
Рейна
15
Орехов
15
Орехов
16
Рейна
11
Шамкин
21
Гонгадзе
21
Гонгадзе
11
Шамкин
Бадртдинов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
Бадртдинов
74
Куль
97
Таликин
97
Таликин
74
Куль
4
Абрамов
29
Бадртдинов
29
Бадртдинов
4
Абрамов
Остались в запасе
Торпедо
КАМАЗ
51
Виталий Ботнарь
ВР
77
Александр Масалов
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
88
Александр Гуз
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
19
Тимур Мелекесцев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
75
Роман Гращенков
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
15
Савелий Ратников
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
51
Виталий Ботнарь
ВР
77
Александр Масалов
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
88
Александр Гуз
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
19
Тимур Мелекесцев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
15
Савелий Ратников
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Торпедо - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «КАМАЗа», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
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