Уэльс
26.03.2024, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Отбор ЧЕ-2024, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Матч завершен
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Польша
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
(К) ЛЗ
5
Крис Мефам
ЦЗ
15
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
9
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бартош Слиш
ЦП
6
Якуб Пиотровски
ЦП
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
7
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
19
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
16
Чарли Сэвидж
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Рабби Матондо
ПВ
18
Лайам Куллен
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Польша
22
Марцин Булка
ВР
12
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
17
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Taras Romanczuk
ЦП
16
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
15
Адам Букса
ЦФ
3-2-1-2-1
12
Уорд
5
Мефам
15
Ампаду
6
Родон
4
Дэвис
14
Робертс
17
Джеймс
9
Джонсон
8
Уилсон
13
Мур
4-4-2
1
Щесны
5
Беднарек
14
Кивиор
3
Давидович
21
Залевски
10
Зелински
8
Слиш
6
Пиотровски
19
Франковски
7
Свидерски
9
Левандовски
9
Джонсон
20
Джеймс
20
Джеймс
9
Джонсон
14
Робертс
7
Брукс
7
Брукс
14
Робертс
Брукс
23
Бродхед
23
Бродхед
Брукс
5
Беднарек
17
Саламон
17
Саламон
5
Беднарек
6
Пиотровски
13
13
6
Пиотровски
10
Зелински
20
Шиманьски
20
Шиманьски
10
Зелински
7
Свидерски
23
Пентек
23
Пентек
7
Свидерски
Остались в запасе
Уэльс
Польша
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
19
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
16
Чарли Сэвидж
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
11
Рабби Матондо
ПВ
18
Лайам Куллен
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
22
Марцин Булка
ВР
12
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
Дамьян Шиманьски
ЦП
15
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
19
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
16
Чарли Сэвидж
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
11
Рабби Матондо
ПВ
18
Лайам Куллен
ЦФ
Остались в запасе
22
Марцин Булка
ВР
12
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
Дамьян Шиманьски
ЦП
15
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Уэльс - Польша
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча Уэльс против Польши, финал Отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс – Польша
- Матч можно посмотреть на «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».