Украина
26.03.2024, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Отбор ЧЕ-2024, Финал
2 : 1
Матч завершен
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Исландия
54' В. Цыганков
84' М. Мудрик
30' А. Гюдмюндссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
23
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
14
Владимир Бражко
ОП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Георгий Судаков
АП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
18
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
17
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
3
Гудмундур Тораринссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
(К) ПП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
9
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
19
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Тымчик
ПЗ
6
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
18
Владислав Ванат
ЦФ
Исландия
13
Патрик Гуннарссон
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Виллум Тор Виллумсон
ОП
19
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Микаэл Андерсон
ЦП
8
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
23
Кристиан Хлинссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-1-3-2
23
Лунин
16
Миколенко
22
Матвиенко
13
Забарный
2
Конопля
14
Бражко
10
Мудрик
7
Судаков
15
Цыганков
9
Яремчук
8
Малиновский
2-5-1-2
12
Валдимарссон
18
Гретарссон
5
Ингасон
7
Гудмундссон
17
Харальдссон
4
Пальссон
3
Тораринссон
21
Траустасон
10
Гюдмюндссон
9
Торстейнссон
22
Гудьонсен
8
Малиновский
17
Зинченко
17
Зинченко
8
Малиновский
15
Цыганков
4
Таловеров
4
Таловеров
15
Цыганков
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
3
Тораринссон
14
Финнссон
14
Финнссон
3
Тораринссон
17
Харальдссон
16
Андерсон
16
Андерсон
17
Харальдссон
9
Торстейнссон
8
Эллертссон
8
Эллертссон
9
Торстейнссон
22
Гудьонсен
20
Оскарссон
20
Оскарссон
22
Гудьонсен
Остались в запасе
Украина
Исландия
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
19
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Тымчик
ПЗ
6
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
18
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
13
Патрик Гуннарссон
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
15
Виллум Тор Виллумсон
ОП
19
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
23
Кристиан Хлинссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
19
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Тымчик
ПЗ
6
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
18
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
13
Патрик Гуннарссон
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
15
Виллум Тор Виллумсон
ОП
19
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
23
Кристиан Хлинссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Украина - Исландия
2
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Исландии, финал Отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия
- Матч можно посмотреть на «MEGOGO».
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