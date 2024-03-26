Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024

    Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024

    Украина
    26.03.2024, вторник, 22:45
    Отбор ЧЕ-2024, Финал
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Исландия
    54' В. Цыганков
    84' М. Мудрик
    30' А. Гюдмюндссон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Украина
    23
    Андрей Лунин
    ВР
    16
    Виталий Миколенко
    ЛЗ
    22
    Николай Матвиенко
    (К) ЦЗ
    13
    Илья Забарный
    ЦЗ
    2
    Ефим Конопля
    ПЗ
    14
    Владимир Бражко
    ОП
    8
    Руслан Малиновский
    АП
    7
    Георгий Судаков
    АП
    10
    Михаил Мудрик
    ЛВ
    15
    Виктор Цыганков
    ПВ
    9
    Роман Яремчук
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Исландия
    12
    Хакон Рафн Валдимарссон
    ВР
    18
    Даниэль Лео Гретарссон
    ЦЗ
    5
    Сверрир Ингасон
    ЦЗ
    21
    Арнор Ингви Траустасон
    ЦП
    17
    Хакон Арнар Харальдссон
    ЦП
    4
    Виктор Пальссон
    ЦП
    3
    Гудмундур Тораринссон
    ЦП
    7
    Йоханн Берг Гудмундссон
    (К) ПП
    10
    Альберт Гюдмюндссон
    ПВ
    22
    Андри Гудьонсен
    ЦФ
    9
    Йон Дагур Торстейнссон
    ЦФ
    Главный тренер
    Аге Хареиде
    Украина
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    3
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    17
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    4
    Максим Таловеров
    ЦЗ
    19
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    21
    Александр Тымчик
    ПЗ
    6
    Николай Шапаренко
    ЦП
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    20
    Александр Зубков
    ПВ
    11
    Артем Довбик
    ЦФ
    18
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Исландия
    13
    Патрик Гуннарссон
    ВР
    1
    Элиас Рафн Олафссон
    ВР
    2
    Алфонс Сампстед
    ЦЗ
    6
    Хьортур Херманнссон
    ЦЗ
    14
    Колбейнн Биркир Финнссон
    ЛП
    15
    Виллум Тор Виллумсон
    ОП
    19
    Исак-Бергманн Йоуханнессон
    ЦП
    16
    Микаэл Андерсон
    ЦП
    8
    Микаэль Эгилл Эллертссон
    ЦП
    23
    Кристиан Хлинссон
    АП
    11
    Альфред Финнбогасон
    ЦФ
    20
    Орри Стейнн Оскарссон
    ЦФ
    4-1-3-2
    23
    Лунин
    16
    Миколенко
    22
    Матвиенко
    13
    Забарный
    2
    Конопля
    14
    Бражко
    10
    Мудрик
    7
    Судаков
    15
    Цыганков
    9
    Яремчук
    8
    Малиновский
    2-5-1-2
    12
    Валдимарссон
    18
    Гретарссон
    5
    Ингасон
    7
    Гудмундссон
    17
    Харальдссон
    4
    Пальссон
    3
    Тораринссон
    21
    Траустасон
    10
    Гюдмюндссон
    9
    Торстейнссон
    22
    Гудьонсен
    8
    Малиновский
    17
    Зинченко
    17
    Зинченко
    8
    Малиновский
    15
    Цыганков
    4
    Таловеров
    4
    Таловеров
    15
    Цыганков
    9
    Яремчук
    11
    Довбик
    11
    Довбик
    9
    Яремчук
    3
    Тораринссон
    14
    Финнссон
    14
    Финнссон
    3
    Тораринссон
    17
    Харальдссон
    16
    Андерсон
    16
    Андерсон
    17
    Харальдссон
    9
    Торстейнссон
    8
    Эллертссон
    8
    Эллертссон
    9
    Торстейнссон
    22
    Гудьонсен
    20
    Оскарссон
    20
    Оскарссон
    22
    Гудьонсен
    Остались в запасе
    Украина
    Исландия
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    3
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    19
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    21
    Александр Тымчик
    ПЗ
    6
    Николай Шапаренко
    ЦП
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    20
    Александр Зубков
    ПВ
    18
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    13
    Патрик Гуннарссон
    ВР
    1
    Элиас Рафн Олафссон
    ВР
    2
    Алфонс Сампстед
    ЦЗ
    6
    Хьортур Херманнссон
    ЦЗ
    15
    Виллум Тор Виллумсон
    ОП
    19
    Исак-Бергманн Йоуханнессон
    ЦП
    23
    Кристиан Хлинссон
    АП
    11
    Альфред Финнбогасон
    ЦФ
    Главный тренер
    Аге Хареиде
    Остались в запасе
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    3
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    19
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    21
    Александр Тымчик
    ПЗ
    6
    Николай Шапаренко
    ЦП
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    20
    Александр Зубков
    ПВ
    18
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Патрик Гуннарссон
    ВР
    1
    Элиас Рафн Олафссон
    ВР
    2
    Алфонс Сампстед
    ЦЗ
    6
    Хьортур Херманнссон
    ЦЗ
    15
    Виллум Тор Виллумсон
    ОП
    19
    Исак-Бергманн Йоуханнессон
    ЦП
    23
    Кристиан Хлинссон
    АП
    11
    Альфред Финнбогасон
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Главный тренер
    Аге Хареиде
    Статистика матча Украина - Исландия
    2
    3
    Всего ударов по воротам
    13
    7
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    60
    40
    Желтые карточки
    2
    3
    Угловые удары
    7
    2
    Нарушения
    8
    12
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    523
    348
    Сейвы
    2
    3
    Точность передач %
    83
    76
    Удары мимо ворот
    7
    2
    Блокированные удары
    1
    2
    Удары из пределов штрафной
    6
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    4
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Исландии, финал Отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия

    Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024

    Новости по теме
    Отбор Евро-2024. Украина добилась волевой победы над Исландией (2:1) и 4-й раз подряд получила путевку 17
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.03.2024 10:24
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+