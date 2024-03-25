Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Кипр против Сербии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кипр – Сербия