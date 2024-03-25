Кипр
25.03.2024, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Матч завершен
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Сербия
7' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
22
Жоэль Малл
ВР
16
Стелиос Андреу
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
4
Эрхан Машович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛП
28
Саша Лукич
ЦП
33
Срджан Мияилович
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
24
Лазар Самарджич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
14
Костас Пилеас
ЛЗ
17
Николас Панайоту
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
15
Данило Шполярич
ОП
4
Эктор Киприану
ОП
20
Андреас Хрисостому
ЦП
24
Андреас Панайоту
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
12
Руел Сотириу
ЛВ
21
Ставрос Гавриэль
ПВ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
23
Мариос Илия
ЦФ
Сербия
12
Джордже Петрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Филип Младенович
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
2
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Саша Зделар
ОП
7
Мият Гачинович
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Самед Баждар
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Малл
16
Андреу
8
Кусулос
2
Каро
7
Коррейя
6
Гогич
9
Питтас
25
Кириаку
19
Лайфис
5
Харалампус
10
Лоизу
3-5-1-1
1
Райкович
4
Машович
4
Миленкович
6
Бабич
28
Лукич
33
Мияилович
22
Милинкович-Савич
14
Живкович
11
Костич
24
Самарджич
9
Митрович
25
Кириаку
14
Пилеас
14
Пилеас
25
Кириаку
16
Андреу
15
Шполярич
15
Шполярич
16
Андреу
2
Каро
4
Киприану
4
Киприану
2
Каро
10
Лоизу
20
Хрисостому
20
Хрисостому
10
Лоизу
8
Кусулос
18
Артиматас
18
Артиматас
8
Кусулос
9
Питтас
11
Какулис
11
Какулис
9
Питтас
4
Машович
16
Эракович
16
Эракович
4
Машович
11
Костич
5
Зделар
5
Зделар
11
Костич
9
Митрович
7
Гачинович
7
Гачинович
9
Митрович
24
Самарджич
10
Тадич
10
Тадич
24
Самарджич
22
Милинкович-Савич
21
Баждар
21
Баждар
22
Милинкович-Савич
28
Лукич
8
Йович
8
Йович
28
Лукич
Остались в запасе
Кипр
Сербия
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
17
Николас Панайоту
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
24
Андреас Панайоту
ЦП
12
Руел Сотириу
ЛВ
21
Ставрос Гавриэль
ПВ
23
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
12
Джордже Петрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Филип Младенович
ЛЗ
2
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
17
Николас Панайоту
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
24
Андреас Панайоту
ЦП
12
Руел Сотириу
ЛВ
21
Ставрос Гавриэль
ПВ
23
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
12
Джордже Петрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Филип Младенович
ЛЗ
2
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Кипр - Сербия
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Кипр против Сербии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кипр – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».