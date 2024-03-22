Нидерланды
22.03.2024, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
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П1
1.47
Х
4.2
П2
7.5
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Шотландия
Статистика матча Нидерланды - Шотландия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Шотландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Шотландия
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Матч будет транслировать «Pari».