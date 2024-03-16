Вольфсбург
16.03.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
2.02
Х
3.7
П2
3.7
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Аугсбург
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Максенс Лакруа
ЦЗ
25
Йоаким Меле
ЦЗ
40
Кевин Паредес
ЛП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Маттиас Сванберг
ЦП
20
Боте Баку
ПП
19
Ловро Майер
ЦФ
23
Йонас Винд
ЦФ
11
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Иаго
ЛЗ
19
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Арне Майер
ЛП
16
Рубен Варгас
ЦП
17
Кристиян Якич
ЦП
24
Фредрик Йенсен
ПП
21
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Вольфсбург
Аугсбург
3-4-3
1
Кастелс
5
Зесигер
4
Лакруа
25
Меле
40
Паредес
27
Арнольд
31
Сванберг
20
Баку
11
Томаш
23
Винд
19
Майер
4-4-2
1
Дамен
43
Мбабу
19
Удуохай
6
Гаувелеув
22
Иаго
24
Йенсен
16
Варгас
17
Якич
10
Майер
9
Демирович
21
Тиц
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Аугсбург», 26-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
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