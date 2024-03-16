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    • «Хетафе» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Хетафе» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Хетафе
    16.03.2024, суббота, 20:30
    Испания. Примера, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.25
    Х
    3.45
    П2
    2.3
    Реклама, 18+
    Жирона
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Хетафе
    13
    Давид Сорья
    ВР
    4
    Гастон Альварес
    ЛЗ
    15
    Омар Альдрете
    ЦЗ
    2
    Даконам Джене
    ЦЗ
    21
    Хуан Иглесиас
    ПЗ
    7
    Хайме Мата
    ЛП
    24
    Илаш Мориба
    ЦП
    5
    Луис Милья
    ЦП
    11
    Карлес Аленья
    ПП
    20
    Неманья Максимович
    ЦФ
    14
    Хуанми Латаса
    ЦФ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Жирона
    13
    Пауло Газзанига
    ВР
    5
    Давид Лопес
    ЦЗ
    25
    Эрик Гарсия
    ЦЗ
    17
    Дейли Блинд
    ЦЗ
    3
    Мигель Гутьеррес
    ЛП
    24
    Порту
    ЦП
    14
    Алейкс Гарсия
    ЦП
    16
    Савио
    ЦП
    23
    Рубен
    ЦП
    8
    Джон Солис
    ПП
    9
    Артем Довбик
    ЦФ
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Хетафе
    Жирона
    4-4-2
    13
    Сорья
    4
    Альварес
    15
    Альдрете
    2
    Джене
    21
    Иглесиас
    7
    Мата
    24
    Мориба
    5
    Милья
    11
    Аленья
    14
    Латаса
    20
    Максимович
    3-5-1-1
    13
    Газзанига
    5
    Лопес
    25
    Гарсия
    17
    Блинд
    8
    Солис
    14
    Гарсия
    16
    Савио
    23
    Рубен
    3
    Гутьеррес
    24
    Порту
    9
    Довбик
    Остались в запасе
    Хетафе
    Жирона
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Статистика матча Хетафе - Жирона
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Жироны», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Жирона»

    «Хетафе» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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