Хетафе
16.03.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
3.25
Х
3.45
П2
2.3
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Жирона
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
4
Гастон Альварес
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
7
Хайме Мата
ЛП
24
Илаш Мориба
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
11
Карлес Аленья
ПП
20
Неманья Максимович
ЦФ
14
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Давид Лопес
ЦЗ
25
Эрик Гарсия
ЦЗ
17
Дейли Блинд
ЦЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛП
24
Порту
ЦП
14
Алейкс Гарсия
ЦП
16
Савио
ЦП
23
Рубен
ЦП
8
Джон Солис
ПП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Хетафе
Жирона
4-4-2
13
Сорья
4
Альварес
15
Альдрете
2
Джене
21
Иглесиас
7
Мата
24
Мориба
5
Милья
11
Аленья
14
Латаса
20
Максимович
3-5-1-1
13
Газзанига
5
Лопес
25
Гарсия
17
Блинд
8
Солис
14
Гарсия
16
Савио
23
Рубен
3
Гутьеррес
24
Порту
9
Довбик
Остались в запасе
Хетафе
Жирона
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Хетафе - Жирона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Жироны», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».